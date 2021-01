Perfume Genius lanza un disco de remezclas

El pasado año se publicaba Set My Heart On Fire Immediately, el álbum más celebrado de Perfume Genius hasta la fecha (uno de los mejores discos internacionales de 2020 para nuestra revista) y que lo ayudó a consolidarse como uno de los artistas más innovadores y esenciales de su generación. Hoy Perfume Genius (Mike Hadreas) anuncia IMMEDIATELY Remixes, que se publica el 19 de Febrero, un álbum que sirve de compañía al original y que cuenta con un remix de cada una de las canciones de Set My Heart On Fire Immediately respetando la secuencia original y realizados por un elenco estelar que incluye a Jaakko Eino Kaleivi, A.G Cook, Jim-E Stack, Planningtorock, Jenny Hval, Initial Talk, Boy Harsher, Nídia, Danny L Harle, Westerman, Actress, Koreless y Katie Dey.

“Me siento muy honrado de tener a todos estos increíbles músicos rehaciendo estas canciones,” dice Hadreas. “yo mismo me siento remezclado escuchando todas sus versiones, y encontrar el espíritu de las canciones transformado completamente es algo lleno de magia. Cada una de ellas se siente como un pequeño portal hacia un jodido mundo compartido”.

Marcando el anuncio hay un nuevo video del dúo electrónico Boy Harsher para su nocturna toma de ‘Your Body Changes Everything’. El video fue dirigido por el cantante de Boy Harsher, Jae Matthews junto a Caitlin Driscoll y es protagonizado por los modelos Teddy Quinlivan y Brandon Gray.

Desde la rave ácida y operística de ‘Just A Touch’ hasta la opulencia ochentera de ‘On The Floor’, pasando por la poli rítmica (‘Moonbend’) hasta el pop electrónico de ‘Describe’,IMMEDIATELY Remixes es una sorpresa tras otra para volver a escuchar una y otra

Este es el tracklist de IMMEDIATELY Remixes de Perfume Genius:

1. Whole Life (Jaakko Eino Kalevi Remix)

2. Describe (A.G Cook Remix)

3. Without You (Jim-E Stack Remix)

4. Jason (Planningtorock ‘Jason there’s no rush’ Remix)

5. Leave (Jenny Hval Remix)

6. On the Floor (Initial Talk Remix)

7. Your Body Changes Everything (Boy Harsher Remix)

8. Moonbend (Nídia Remix)

9. Just A Touch (Danny L Harle Remix)

10. Nothing At All (Westerman Rework)

11. One More Try (Actress Remix)

12. Some Dream (Koreless Remix)

13. Borrowed Light (Katie Dey Remix)