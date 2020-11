U2 – All that you can’t leave behind – 20th anniversary (Island / Universal)

Bajo la perspectiva de muchos y muchas, All that you can’t leave behind (2000) resiste como el último gran cénit compositivo y creativo de la banda irlandesa U2; considerada ésta una de las más imponentes de todos los tiempos e incluso colocada, en ocasiones y por revistas especializadas, en el tercer escalón del podium histórico; tras The Beatles y The Rolling Stones, nada más y nada menos.

Como conmemoración a aquel instante especial de hace 20 años, se divulga en distintos formatos (aunque aquí, en Muzikalia, trataremos la box-set de super-lujo de 5 CDs) una remasterizada reedición referente a aquel extraordinario LP, el cual supuso un esforzado y prodigioso intento de recuperación (o quizás, de aproximación más moderna y más adulta) de Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton acerca de sus añorados años 80 y tras adentrarse el cuarteto de Dublín en otras vías más empíricas y “avant-garde” (¡y, por cierto, muy respetables!), durante la década de los 90. Los productores de confianza, Daniel Lanois y Brian Eno, también pusieron sus cinco sentidos para tratar de que el mítico proyecto restableciera su cuestionado prestigio y sin duda, con All that you can’t leave behind, U2 rescató el eminente estatus que muchos jamás debieron negarle a estos superlativos creadores de tantas y tantas indelebles melodías.

12 millones de copias despachadas, nº1 en las listas de 32 países o multi-premiado con, por ejemplo, 7 Grammys, fueron algunos de los laureles que obtuvo, por entonces, el endecágono neomilenial formado por populares himnos y “hits” como “Beautiful day”, “Stuck in a moment you can’t get out of”, “Elevation” o “Walk on”; además del resto de adamantes del repertorio como “New York”, “Kite”, “Grace”, etc. En definitiva, una obra que, en mi opinión, es de nota 9,5 y que se sitúa a pocos milímetros de las diversas perfecciones ochenteras del combo. Ya con eso merece la pena disponer, en la estantería, de este trabajo del año 2000, el cual también tuvo su promocional macro-tour planetario, en 2001.

Es ahora en este 2020, con toda la abundancia de añadidos cuando, por ejemplo, a los más incondicionales y a los más coleccionistas de todo el planeta se les puede hacer la boca agua. Despegan los estímulos del relanzamiento cuando al cancionero original se le torna a adjuntar la “bonus track”, “The ground beneath her feet” como duodécima pieza, pero con un matiz que seguidamente comentamos. Esta misma tonada ya se había anexado, con anterioridad, a la publicación original del 2000 pero únicamente para el disfrute de Japón, Australia, Irlanda y Reino Unido, así que para esta reedición comentada de 2020, dicha canción ahora ya es difundida, oficialmente y sin excepción, para todos los demás países del mundo. Recordemos también que esta “El suelo bajo los pies de ella” no gozó de excesiva repercusión en el año en que fue lanzada y que también formó parte de la banda sonora de la película El Hotel del millón de dólares (Millon Dollar Hotel), la cual tuvo la producción ejecutiva del propio Bono, por cierto, en el propio 2000.

Este detalle es, únicamente, un apetitoso entremés del posterior cargamento suplementario y es que ya el conjunto que forma el segundo CD de tomas alternativas, descartes y caras-B es realmente de calidad bárbara. Fundamentalmente, expresarles a los oyentes que no conozcan dicha recopilación de 9 temas sin tanta visibilidad comercial, que nos hallamos ante un verdadero manjar, porque incluso la mayoría son cortes merecedores de haber entrado en All that you can’t leave behind.

Éste elenco de relucientes rarezas son solo una mínima muestra de que U2 no ha llegado dónde está porque sí y que el cuartero maneja, de modo magistral y pasmoso, muchos palos de la baraja musical; incluso, efectivamente, a través de canciones menos conocidas como es el caso, primeramente, de los “outtakes” del LP del 2000 tratado hoy. Nos referimos, en concreto, a la óptima terna compuesta por “Levitate” , “Love you like mad” y “Flower Child”. Para hacerlas justicia, las tres ya fueron editadas dentro de un descomunal “box set” previo de 440 canciones y que data del año 2004 (The Complete U2).

Las mismas alabanzas son para la también inicialmente excluida “Stateless” (aunque ésta fue a parar, sin embargo, al film del Millon Dollar Hotel al igual que la aludida “The ground beneath her feet”), “Summer rain” y “Always” (ambas remasterizadas caras-B del single “Beautiful day” y ofertadas las dos, en el 2000, en selectas ediciones de CDs adicionales, por muy exclusivas tiendas estadounidenses si comprabas All that you can’t leave behind. Una tercera ganga similar de dicha edición limitadísima, por parte de los mismos establecimientos americanos, vino poco después con el tema “Big girls are best”). En esta reedición de 2020, no falta ninguna de todas estas excelentes “rarities” nombradas y tampoco las dos siguientes, insistimos.

Agregar que únicamente para el mercado de Canadá se arregló una versión para la radio del single “Stuck in a moment you can’t get out of” y como cara-B también moraba su adaptación acústica; la cual no desmerece en nada de su popular “hermana melliza” (¡algunos sencillos de este álbum del 2000 se pueden llegar a ramificar de forma laberíntica, según el país donde se editen!). Esta segunda traslación “acoustic” de “Atascado en un momento del que no puedes salir” es la que también se incluye en la edición “deluxe” de la que hablamos hoy. Ya aparte tenemos “Don’t take your guns to town”, una versión de 1999 como homenaje de U2 a Johnny Cash, el cual escribió dicha canción en el año 1958. Dicho “cover” también fue cara-B de la versión del single “Elevation”, con autoría la propia banda ni que decir tiene, destinado a la película Tomb Raider.

Referente al CD-3 y al CD-4, dentro del mastodóntico Elevation Tour de 2001, U2 nos regala su celebrado y épico concierto en directo, de 19 cortes, en el Fleet Center de Boston (ya editado ésto mismo en DVD y VHS aquel año 01); donde la banda se halló casi casi como en casa, debido a los consabidos y fortísimos lazos históricos de esta ciudad norteamericana con la Irlanda natal de los cuatro héroes. Así pues y con una de las 10 voces más carismáticas, apasionadas y singulares de la historia del rock como maestro de ceremonias (nos referimos a Bono, naturalmente), nos reencontramos con hasta 7 temas que sirven para promocionar All that you can’t leave behind; además de clásicos universales como “Desire”, “Bullet the blue sky”, “With or without you”, “Where the streets have no name”, “I will follow” y alguno más que el melómano correspondiente deberá acabar de descubrir (o redescubrir) por sí mismo. A la multitud bostoniana se la percibe completamente entregada a los músicos y creando un ambiente ensorcededor para arropar a sus ídolos procedentes del país verde.

Para los adeptos que consideren esencial e imperioso que U2 debe bailarse en las discotecas y para los enamorados de las canciones ampliamente remezcladas y mutadas respecto a su estado original, pues todos ellos podrán saciarse con la compilación del CD-5. Éste mismo sirve una cuádruple ración de “Elevation” (con los mixes y remixes al estilo del D.J. Paul Van Dyk y de Quincey & Sonance, además del Influx remix y del Escalation remix por parte de los ingenieros de estudio de U2, ¡y aun la discográfica no ha incluido en esta reedición una quinta y una sexta versión “remixadas” que existen de esta misma canción!).

Se suma además un doble postre con “New York” (los bautizados como Carnegie’s Deli y Superman Kicks Ativan son remixes que han permanecido inéditos hasta ahora) y con “Beautiful day” (de nuevo, Quincey & Sonance y también nos topamos con The Perfecto Mix, de Paul Oakenfold). Además, tenemos en el menú café, copa y puro a través de una sola toma remezclada con respecto a “In a little while” (remix del “pinchadiscos” Nightmares on Wax como novedad nunca escuchada antes), “Walk on” (sampleo obra del rapero Wycleaf Jean) y “When I look at the world” (Picante Remix, el cual se ha desenterrado también de los archivos del grupo). En conclusión, un territorio éste donde los “disc-jockeys” y técnicos de sonido aplican su ley.

Así que este CD del 2000 y su copiosa y disfrutable reedición “super-deluxe” de un total de 51 temas, extenso libreto interior e incluso póster, de 2020, se constituye como una de todas las cosas que no podrás dejar atrás y es que, por suerte, U2 siempre permanecerá bien presente en nuestras vidas.

