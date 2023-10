The Libertines vuelven con su primer disco en nueve años

Los Libertines están de vuelta con su primer álbum en nueve años. All Quiet on the Eastern Esplanade que saldrá el 8 de marzo a través de Casablanca/Republic, y será la continuación de su álbum de reunión Anthems for Doomed Youth (2015).

Los líderes de la banda, Pete Doherty y Carl Barât, comenzaron a trabajar en el álbum en Jamaica el otoño pasado. Se reunieron en febrero con el bajista John Hassall y el baterista Gary Powell (ambos con créditos de composición) en las Albion Rooms de la banda en Margate, Inglaterra, donde grabaron el álbum con el productor Dimitri Tikovoï.

El disco viene anticipado por la canción «Run, Run, Run», de la que Carl Barât comenta: «Se trata de estar atrapado y tratar de escapar de tu vida desoladora, un poco como el hombre en ‘Post Office’ de [Charles] Bukowski. Lo peor para los Libertines sería quedar atrapados en una rutina constante de ‘correr-correr-correr’, tratando constantemente de revivir nuestro pasado». Añadió: «Nuestro primer disco nació del pánico y la incredulidad de que realmente se nos permitiera estar en un estudio; el segundo nació de la lucha y la miseria total; el tercero nació de la complejidad; este se siente como si todos realmente estuviéramos en el mismo lugar, a la misma velocidad, y realmente conectados».

Pete Doherty agrega: «Siento que hemos completado algún tipo de ciclo como banda y finalmente ahora podemos añadir estas canciones al repertorio, porque tenemos algunas joyas allí. Ahora hemos abierto el hotel y usado el estudio nosotros mismos y todo ha funcionado; ¿más discos de los Libertines? ¡Eso espero!».

Escucha ‘Run, Run, Run’ de The Libertines

Foto: Ed Cooke