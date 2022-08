Nuevo disco tributo a Leonard Cohen con Iggy Pop, Mavis Staples, James Taylor y muchos más

El próximo 14 de octubre llega Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen, un nuevo álbum tributo al cantante canadiense que editará Blue Note Records y ha sido producido por Larry Klein.

“Leonard Cohen había sido un amigo desde 1982 más o menos, y en los últimos 15 años de su vida se convirtió en un amigo cercano”, dice Klein. “Posiblemente fue el amigo más sabio y divertido que tuve, y alguien con quien disfruté, inmensamente, en todos los sentidos. Después de su muerte, me encontré frecuentemente versionando sus canciones con otros artistas con los que estaba trabajando. Una de las razones, por supuesto, es que las canciones son tan buenas (en cierto modo, Leonard es el mejor compositor pop de todos los tiempos), pero la otra razón es que ayudó a mantenerlo a mi alrededor”.

Así que Klein decidió reunir un álbum de canciones de Cohen, combinando vocalistas de diferentes géneros con una banda central excepcional de músicos de jazz o, como él dice, «un grupo de los músicos más proféticos y con visión de futuro en el jazz del mundo»: el guitarrista Bill Frisell, el saxofonista Immanuel Wilkins, el pianista Kevin Hays, el bajista Scott Colley y el baterista Nate Smith con contribuciones adicionales de Greg Leisz en la guitarra pedal steel y Larry Goldings en el órgano.

Será una nueva ocasión para repasar las canciones del legendario cantautor, interpretadas por: Norah Jones, Peter Gabriel, Gregory Porter, Sarah McLachlan, Luciana Souza, James Taylor, Iggy Pop, Mavis Staples, David Gray y Nathaniel Rateliff.

Ya puede disfrutarse la versión de James Taylor de «Coming Back to You», sobre la que el artista comenta: “Cuando Larry Klein me invitó a participar en un álbum tributo a Leonard Cohen, acepté de inmediato. Tanto porque Larry es un gran productor de excelentes grabaciones y un buen amigo, como porque, como casi todos en mi generación, venero a Leonard Cohen. Tan pronto como comencé a buscar mis propias preferencias musicales, las canciones de Cohen estaban entre mis pocas favoritas y tuvieron una gran influencia en mi propio progreso como compositor. Para el proyecto, me atrajo una pieza relativamente oscura que era nueva para mí, «Coming Back To You». Larry optó por cortar la canción en la tonalidad original de Cohen, que ciertamente estaba en el fondo de mi propio rango. Pero de alguna manera sacarme de mi zona de confort me ayudó a encontrar mi propio enfoque de la canción. Como gran parte de la escritura de Leonard Cohen, esta letra resuena profundamente con su visión desolada y desesperanzada del sombrío paisaje del amor y el apego. Así que respira hondo y bebe…”

Escucha ‘Coming Back to You’ James Taylor

Estas serán las canciones de ‘Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen’