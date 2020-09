The New Raemon muestra la versión final de su ‘From the Edge of the Deep Green Sea’ de The Cure

Es de sobra conocido que The New Raemon es un gran fan de The Cure. Siempre ha mostrado su predilección por la banda de Robert Smith, hablando de ellos cada vez que tiene ocasión e incluso, participó con nosotros a propósito del 40 aniversario de la banda en ese podcast comunal en el que invitamos a artistas y prensa a elegir su canción favorita de los de Crawley.

Tras el éxito de su último álbum Coplas del andar torcido, Ramón Rodríguez –o lo que es lo mismo, The New Raemon– nos regala esta deliciosa versión del clásico de The Cure ‘From the Edge of the Deep Green Sea’, junto a uno de sus colaboradores más cercanos, Marc Clos. En ella, nos demuestran el profundo respeto y admiración que profesan a uno de los grupos referencia en su imaginario y en el de todos los amantes del indie y el post-punk.

Este tema fue grabado durante los días de confinamiento, hace unos meses. El resultado fue tan bueno que no pudieron guardarla para ellos y decidieron publicarla. A partir del 18 de septiembre, podremos escucharla, estará disponible en todas las plataformas digitales.

Esta versión del clásico de The Cure de Marc Clos y The New Raemon, ha sido mezclada por Santi García (Ultramarinos Costa Brava) y masterizada por Victor García (Ultramarinos Mastering), dándole un nuevo brillo pero sin perder la esencia de esta canción que tanto nos cautivó en su momento.