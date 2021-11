The Parrots – Dos (Heavenly Recordings / [PIAS])

Había más expectativas que nunca tras los distintos adelantos previos a Dos, nuevo disco de The Parrots. El dúo madrileño abría su círculo de influencias a nuevas vertientes y se lanzaban a cantar al fin en español, después de algunos tímidos escarceos por su lengua en anteriores canciones. Parecía que “Maldito”, ese adictivo single con la compañía del mediático C. Tangana marcaría el camino de lo que estaba por llegar, pero no era más que una de las muchas vertientes que encontramos en este recomendable álbum.

Y es que si por un lado podíamos echar de menos cierta cohesión o que todas las canciones fueran en una misma lengua (¿por qué no dar ya el salto definitivo al español) por mucho que ahora afirmen ser bilingües como nos comentaban en una reciente entrevista, vemos que el disco intenta abarcar tantas cosas que termina afectando al conjunto, pareciendo que nos encontremos ante un recopilatorio de singles sueltos o incluso, ante dos discos en uno (cada uno en un idioma). Esto no quita para que estemos ante las mejores canciones del dúo, un paso de gigante no solo a nivel creativo sino en un sonido que raras veces encontraremos en discos grabados por bandas españolas, responsabilidad del productor Tom Fuse (The Horrors).

Diego García y Álex de Lucas juegan a lo seguro abriendo con el brillante ritmo de “You Work All Day And Then You Die” y desde ahí empieza una fiesta de divertido eclecticismo en la que pasaremos del rock psicodélico apoyado por sintetizadores de “Just Hold On”, a la adictiva “Maldito” o a ese pelotazo llamado “Lo Dejaría Todo” con un brillante saxo incluido. También están ahí la saltarina “Don’t Cry”, la sucia y gamberra “How Not To Be Seen” esa “Romance” junto a Los Nastys, rock clásico a lo Tequila o una “Amigos”, que quizá sea lo más flojo del conjunto. ¿Mis favoritas? el tono postpunk de la oscura “Nadie Dijo Que Fuera Fácil”, las brumas shoegaze de “Fuego” con un sonido muy de la banda de su productor y qué decir de esa genialidad llamada “It’s Too Late To Go To Bed” a medio camino entre Chic y LCD Soundsystem.

The Parrots crecen en el notable Dos y presentan su candidatura para dar el golpe definitivo en próximas entregas.

