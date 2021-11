Libro: Come As You Are. La Historia de Nirvana de Michael Azerrad (Contra) 

Poco después de que Nirvana alcanzase la cima del mundo gracias a Nevermind (Geffen, 91), Michael Azerrad recibió el encargo de escribir la historia de Nirvana por parte del mismo Kurt Cobain. La intención del vocalista no era otra que la de mostrar la verdadera historia de su grupo, por entonces ya tan popular que generaba un sinfín de cotilleos y ríos de tinta con los que llenar no pocas páginas de prensa, con la adicción a la heroína de Cobain y su relación sentimental con Courtney Love (de Hole) como principal carnaza. Fue así como el periodista de Rolling Stone, que previamente ya había compartido tiempo con el grupo gracias a la cobertura que daba a la escena indie, tuvo acceso directo a todos los miembros del combo, así como a casi cualquier otra persona que en uno u otro momento pasó por la banda o formó parte del entorno determinante de la misma.

Azerrad recopiló un sinfín de declaraciones colocadas a lo largo y ancho de las casi quinientas páginas que componen el volumen, lo que junto con su pericia a la hora de exponer con inédito atractivo una historia a estas alturas cien veces contada, motivan las apasionantes consecuencias del libro. Un título ahora recuperado para el mercado nacional por Contra (la editorial ya había hecho lo propio con ‘Nuestro Grupo Podría Ser tu Vida. Escenas del Indie Underground Norteamericano 1981-1991’ del mismo autor), poniendo el contenido al alcance de cualquiera interesado en el tema. Y, efectivamente, el destinatario del tomo puede ser cualquiera, porque si bien el producto se tornará bíblico para fanáticos de Nirvana, nos encontramos ante un texto tan argumentado y bien desarrollado que resultará igualmente fascinante para no iniciados en la materia. De algún modo, ‘Come As You Are. La Historia de Nirvana’ (Contra, 21) es también el relato generacional de la juventud norteamericana de finales de los ochenta y los noventa, aquella dada en llamar Generación X que encontró acomodo y alivio en la música, el grunge yNirvana. Porque además de la detalladísima historia del grupo en cuestión, aquí aparecen otros temas de interés como compañeros de profesión, la prensa especializada de la época o el nacimiento de discográficas alternativas (con especial mención para el sello Sub Pop).

La referencia incluye además ese capítulo adicional que el autor escribió tras la muerte de Kurt Cobain (cabe recordar que el libro se publicó originalmente en septiembre de 1993) a modo de epílogo, y supone un impecable análisis acerca de una de las bandas más influyentes y determinantes a nivel generacional de la historia del rock. Casi tres décadas después, éste sigue luciendo como un libro imprescindible sobre Nirvana, pero también sobre aquellos sentimientos y motivadores que se escondían tras los mitos de Kurt Cobain, Krist Novoselic, Dave Grohl y Chad Channing. ‘Come As You Are. La Historia de Nirvana’(Contra, 21) se antoja imprescindible, en parte por los privilegios del autor a la hora de escudriñar la trama, pero también por su pericia a la hora de plasmar aquellos hechos con tanto rigor como sensibilidad, motivando el magnetismo de una lectura que induce a la inmersión total entre sus páginas.

