Se celebran los 40 años de Wham! con recopilatorio y documental

Se conmemoran 40 años de Wham!, uno de los dúos más queridos y populares de Gran Bretaña, con el lanzamiento de WHAM! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven. Un disco que estará disponible a partir del 7 de julio en diferentes formatos, que incluyen una caja deluxe con 12 vinilos de 7 pulgadas que contienen todos los singles, además de contenido adicional y memorabilia (reserva aquí). También se ofrecerá una caja de 10 CD, 2 vinilos de color, 2 vinilos negros, CD y formato digital. Como punto culminante de la celebración, se estrenará el documental WHAM! en Netflix hoy 5 de julio.

Fue en 1982 cuando los aún adolescentes George Michael y Andrew Ridgeley, se lanzaron a conquistar el mundo como WHAM!. Por primera vez, se narra la increíble historia de cómo, en tan solo cuatro años, dominaron las listas de éxitos de todo el mundo con canciones pop clásicas y atemporales. El documental ofrece un acceso sin precedentes a los archivos personales de ambos, que incluyen imágenes y entrevistas nunca antes vistas.

Éxito tras éxito, canciones como «Club Tropicana», «Wake Me Up Before You Go Go», «Freedom», «I’m Your Man» y, por supuesto, «Last Christmas», les convirtieron en uno de los grupos de pop más exitosos de la década de 1980, vendiendo más de 30 millones de discos en todo el mundo. Lanzaron once singles, de los cuales cinco alcanzaron el primer puesto en las listas del Reino Unido y tres en Estados Unidos, todos provenientes del álbum «Make It Big», que vendió seis millones de copias solo en América. A lo largo de su carrera, encabezaron las listas de éxitos en países de todo el mundo.