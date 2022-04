Entradas de día del FIB ya disponibles

El FIB, Festival Internacional de Benicàssim regresará los próximos 14 al 17 de julio de 2022.

La esperada 26ª edición del histórico evento, tras dos años de ausencia, contará con las actuaciones de Kasabian, Viva Suecia, Nathy Peluso, Steve Aoki, Tom Grennan, Two Door Cinema Club, IZAL, Zahara, La la Love You, Declan McKenna, Miss Caffeina, Justice, Joel Corry, además de Circa Waves, Tom Walker, The Kooks, Tyga, Sea Girls y los nacionales Love Of Lesbian, Cariño, Ginebras, Carolina Durante, La M.O.D.A. y La Habitación Roja, entre otros.

Entradas de día del FIB a la venta

Ya están a la venta las Entradas de Día, con las que permitirán a los Fibers asistir al esperado festival el día que deseen y puedan desde 39.99€ + gg el jueves 14 de julio y desde 49.99€ + gg los días 15, 16 y 17 del Festival.

El FIB abrirá el recinto de nuevo tras 2 años, el jueves 14 de julio, donde se escucharán a grandes artistas nacionales e internaciones. Ese día, los asistentes podrán disfrutar por última vez de IZAL, por su anunciada retirada, Lori Meyers, Lost Frequencies, Tom Grennan y Declan Mckenna, además de los artistas que faltan por confirmar. Además las entradas de día del jueves 14 de julio saldrán a un precio especial desde 39.99€ + gg.

El resto de días, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de julio 2022, disfrutaremos en el recinto de Benicàssim desde 49.99€ + gg grandes artistas nacionales cómo Love of Lesbian, Zahara, Viva Suecia, La M.O.D.A., Dorian, Miss Caffeina, La Habitación Roja, Elyella, La La Love You, Ginebras o Cariño, entre otros, así como artistas de talla internacional como Two Door Cinema Club, Steve Aoki, The Kooks, The Hunna, Becky Hill, Example, The Lathums, Arde Bogotá, Justice, Tyga, Mando Diao, Boyz Noize, Joel Corry, We are Scientist, Ed Maverick, Kasabian, Nathy Peluso, Tom Walker, The Snuts, Sea Girls, Circa Waves y muchos más.

Abonos también a la venta

Continúan disponibles los abonos para los cuatro días desde 59.99€ + gg, haciendo accesible el Festival Internacional de Benicàssim a todos los asistentes. A partir de hoy se podrán adquirir tanto los Abonos Generales y VIP cómo las Entradas de día en la web www.fiberfib.com. Donde también se podrán adquirir el resto de los servicios como las zonas de descanso en Campfest y Villacamp, la promo bebida, el reacceso y bono duchas (todas bajo pago).