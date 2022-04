The Smile confirman los detalles de su disco y avanzan un último sencillo

The Smile dan al fin los detalles del que será su primer disco conjunto.La banda paralela de los Radiohead Thom Yorke y Jonny Greenwood junto a Tom Skinner, batería de Sons Of Kemet ya han compartido “You Will Never Work In Television Again”, “The Smoke” y “Skrting on the Surface” rescatada de las sesiones In Rainbows interpretada en vivo varias veces tanto por la banda como por el proyecto paralelo Atoms for Peace de Yorke. Además de una “Pana-Vision” que repta sobre nosotros junto a un piano hipnótico y un fascinante estribillo. Un tema oscuro y barroco que ha sido incluido en la serie Peaky Blinders.

El nombre del álbum es A Light For Attracting Attention y su fecha de publicación será el próximo 13 de mayo. Un trabajo producido y mezclado por Nigel Godrich y masterizado por Bob Ludwig. Las pistas cuentan con cuerdas de la Orquesta Contemporánea de Londres, además de una sección completa de metales de músicos de jazz contemporáneos del Reino Unido, incluidos Byron Wallen, Theon y Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman y Jason Yarde.

Según comenta Greenwood: “Me siento agradecido de que hayamos logrado, con la ayuda de Nigel, grabar estas canciones de la manera que se merecen. Y los sencillos lanzados hasta ahora han gustado, por lo que puedo decir, lo que me hace sentir peligrosamente confiado en el resto del disco. Como dice el algoritmo que todo lo sabe, si te gustó eso, te encantará esto, ¿verdad? Eso espero. Aparte de todo, los músicos de metales y cuerdas que ayudaron, realmente no puedo esperar a que escuches todo su trabajo también”.

Estas serán las canciones de ‘A Light For Attracting Attention’ de The Smile

01 “The Same”

02 “The Opposite”

03 “You Will Never Work In Television Again”

04 “Pana-vision”

05 “The Smoke”

06 “Speech Bubbles”

07 “Thin Thing”

08 “Open The Floodgates”

09 “Free In The Knowledge”

10 “A Hairdryer”

11 “Waving A White Flag”

12 “We Don’t Know What Tomorrow Brings”

13 “Skrting On The Surface”

Junto con el anuncio del disco llega una nueva canción, “Free In The Knowledge”.

Escucha ‘Free In The Knowledge’ de The Smile

Toma nota de las fechas de The Smile

VIERNES 10 DE JUNIO – BARCELONA (PRIMAVERA SOUND)

MARTES 5 DE JULIO – BARCELONA (POBLE ESPANYOL)

MIÉRCOLES 6 DE JULIO – MADRID (NOCHES DEL BOTÁNICO)