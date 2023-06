The Smile lanzan la inédita ‘Bending Hectic’

The Smile, banda formada por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto al batería y percusionista Tom Skinner, lanza un nuevo sencillo titulado «Bending Hectic».

Producido por Sam Petts-Davies y con la colaboración de la London Contemporary Orchestra en las cuerdas, este sencillo independiente fue grabado a principios de este año en los legendarios estudios Abbey Road de Londres. The Smile estrenó la canción por primera vez durante su presentación en el Festival de Jazz de Montreux en 2022, y aunque no fue incluida en su posterior álbum en vivo Live at Montreux Jazz Festival, julio de 2022. Después de un año de espera, «Bending Hectic» se publica hoy en formato digital en todo el mundo a través de XL Recordings.

Este sencillo marca el primer tema nuevo del grupo en 2023, siguiendo el aclamado álbum debut de la banda en 2022, A Light For Attracting Attention.

Escucha ‘Bending Hectic’ de The Smile