Public Image Ltd. (PiL) comparte su nuevo sencillo, «Car Chase», otro de los temas del que será su próximo álbum de estudio, undécimo ya, y el primero en 8 años. End of World saldrá a la venta el próximo 11 de agosto y vendrá acompañado por una gira que pasará por nuestro país. La banda comenzó a escribir y grabar End of World en 2018, durante su gira del 40 aniversario. Después de la Gran Pausa, la banda se reagrupó en el estudio y «hubo una explosión masiva de ideas», dice Lydon.

El video de «Car Chase» ofrece una visión de la grabación del nuevo álbum y presenta letras escritas a mano por John Lydon. Al hablar sobre «Car Chase», John dijo: «Típicamente PiL, impredecible hasta el final. Es una canción fantástica y explosiva. Trata sobre alguien que escapa ingeniosamente del manicomio todas las noches, sin que sus propietarios lo sepan. Se basa en la experiencia de tener que ir a centros comerciales por la noche a buscar cigarrillos y vino, y ver los amplios espacios de estacionamiento iluminados rodeados de un pequeño pueblo, árboles oscuros y caminos rurales. Es un escenario realmente espeluznante, ¿qué pasaría si alguien se escapa de allí, como un lunático loco?».

A principios de este año, Public Image Ltd. lanzó «Hawaii», una carta de amor a la difunta esposa de John, Nora, quien falleció tristemente debido al Alzheimer el miércoles 5 de abril. Una canción reflexiva, personal pero universal, que ha resonado en muchos desde su lanzamiento Posteriormente, lanzaron «Penge», que John describe como «algo así como una epopeya medieval vikinga».

Escucha ‘Car Chase’ de Public Image Ltd. (PiL)

Próximos conciertos de Public Image Ltd. (PiL)

Viernes 20 de octubre de 2023: Madrid, Shoko

Sábado 21 de octubre de 2023: Barcelona, Salamandra

Domingo 22 de octubre de 2023: Bilbao, Kafe Antzokia…

