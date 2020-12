The Wild Horses publican QuaranTunes en formato vinilo

The Wild Horses, banda de referencia de la Americana Music nacional, acaba de publicar QuaranTunes en formato vinilo edición limitada. La banda, formada en 2013, publicó su primer álbum de estudio titulado Americaña. Con esta primera entrega fueron elegidos por la audiencia de Toma Uno, de Manolo Fernández, en Radio 3 – RNE, como mejor grupo español de Americana Music. Desde entonces no han parado de dar conciertos, con algunos cambios en la formación y editando varios trabajos discográficos como Six Pack… Plus, The Wild Horses & Friends, con las colaboraciones de artistas como Javier Andreu (La Frontera), Javier Vargas (Vargas Blues Band), Nat Simons, Kacho Casal & Carlos Guardado (Burning), y en 2019 publicaron “Stampede”, álbum grabado en vivo, que igualmente cuenta con un buen puñado de excelentes colaboradores como Ramón Arroyo (Los Secretos), Susan Santos, o Suso Díaz, entre otros.

Precisamente durante la cuarentena, The Wild Horses hicieron una versión de “Jolene”, el clásico de Dolly Parton, con la colaboración de Virginia Maestro.

No fue el único tema que The Wild Horses grabaron durante el confinamiento, de hecho todo el álbum QuaranTunes fue grabado en ese periodo, grabando desde casa un tema por semana.

El tracklist completo es este:

Cara A

01 Ridin’ the rodeo

02- Slow Turning

03- Anselma

04- She Don’t love nobody

05- Home

06- Pink Houses

07- I am A Man of Constant Sorrow

Cara B

08 – Loving Country Night

09 – Bad Moon Rising

10 – Hello Mary Lou

11 – Jolene

12 – I wont Back Down

13 – Teach Your Children

14 – Take it Easy

The Wild Horses en redes sociales:

Facebook

Instagram

Twitter