TIDAL ofrece en abierto su serie de entrevistas For The Cultura

TIDAL, la plataforma global de música y entretenimiento, continúa ofreciendo contenido en abierto para que los fans y amantes de la música puedan estar más cerca de sus artistas favoritos. La serie de vídeo For The Cultura, que entrevista desde un prisma muy personal a algunos de los rostros más conocidos del panorama musical español de los últimos años, ya puede verse en abierto en https://tidal.com/FORTHECULTURA-ES

For The Cultura es una de las apuestas más fuertes de TIDAL por el contenido local en nuestro país y por ella han pasado desde artistas míticos como Loquillo, Ana Torroja o Nacho Vegas, a jóvenes como Amaia, Beret o Nathy Peluso. Estas entrevistas son accesibles tanto para suscriptores como para no suscriptores.

Estas son las entrevistas disponibles en For The Cultura y aquí hay algunas de las declaraciones que han dejado estos artistas:

Loquillo:

“Cuando trabajas con autores de diferentes generaciones y diferentes entidades, aprendes de cada uno de ellos, y eso te hace mejor”.

“El tipo de artista que represento no va a volver, sencillamente porque soy hijo de una época que ya no existe y porque el rock antes era una forma de vida, no una música”

Niño de Elche:

“Una de mis grandes tragedias en la música es que no sé hacer canciones”

“Me interesa siempre qué piensa la gente de muchas cosas, no solamente de la música que puedo hacer o de un disco concreto, sino de cómo palpita el mundo”

Beret:

“Intento hacer ejercicio físico, meditar, aferrarme a la simpleza, de que a pesar de que todo sea un caos y que cada día este en un sitio distinto, siempre tengo un punto de control que es volver a Sevilla y estar con los de siempre, mi familia, y hacer las cosas que siempre me han hecho feliz”

“Lo mejor de la fama es lo que no veo, son las circunstancias de las que no soy consciente, (…) Lo mejor de la fama es eso, las cosas que uno no es capaz ni de imaginarse”

Brisa Fenoy:

“Yo pienso que en la música es muy necesario dar un paso adelante, tener una responsabilidad, creo que todos los artistas la tenemos. Consumo responsable, no explotar a los trabajadores, o el tipo de vídeos que haces, cuidar un poco los mensajes”

Amaia:

“Lo que ha salido del disco no lo planeé, no iba con un estilo fijo, ha ido tomando muchísimas formas y ha ido cambiando, me he dejado un poco llevar a la hora de componer. Hacía lo que me salía sin pensarlo.”

“Dentro de 10 años no sé dónde me veo, lo que sí me gustaría es haber hecho algo sólido.”

Camela:

“Después de 25 años seguimos con la ilusión del primer año, gracias a nuestros fans y seguidores que son los que siguen yendo a todos los conciertos, esperan cada disco….Ellos son los que nos cargan las pilas cada año y nos dan esa ilusión y esas ganas de seguir”

Ana Torroja:

“Para mí Mecano sigue estando vivo, sigo cantando esas canciones concierto tras concierto, es algo que forma parte de mí. Para mi forma parte del presente, es mi bagaje musical también y hay canciones que sigo disfrutando muchísimo. Las que no disfruto ya no las canto ni de Mecano ni de mi carrera en solitario”

“Siempre he sido muy consciente de que mi carrera como solista nunca iba a ser igual que la de Mecano, eso lo he tenido clarísimo desde el principio”

“Cuando escucho los discos que he ido haciendo como solista, no me arrepiento de nada, no cambiaría nada, porque han sido hechos desde el amor a la música, sin pensar en si venderán más menos o qué se lleva”

Juan Magán:

“España necesita un poquito de autoestima. Nosotros los artistas españoles debemos ayudarnos, no tener prejuicios a la hora de echarle un cable a alguien y nos falta querernos a nosotros mismos del mismo modo que se quieren los puertorriqueños o los colombianos o dominicanos”

“Todas las personas que empezamos de forma independiente queremos llegar a ser mainstream y el que diga lo contrario miente. Aunque tengamos nuestra filosofía y nuestra forma de pensar independiente queremos que nos escuche mucha gente”

Nathy Peluso:

“Mis raíces latinas son algo que tengo presente continuamente en mi vida diaria. Soy Argentina pero me siento de toda América Latina, no solo argentina. Admiro muchas culturas, siempre me he rodeado de muchos cubanos, de Boricuas, me encanta esas culturas, esas tradiciones y esa manera de vivir la vida, que se basan en unos principios y valores que me representan mucho”

“No estoy a favor de las etiquetas y menos dentro de la música. Es verdad que existen los géneros pero quizás porque el ser humano los ha inventado y yo intento vivir la música de una manera libre, sincera. No me quiero comprometer a hacer solo un estilo de música”

Tarque:

“Yo no empecé a hacer música para vivir de la música, empecé a hacer música porque era lo que más me motivaba, no entendía la vida sin tocar en un grupo. Prefiero ser feliz y pobre, o lo que sea, antes que ser infeliz”

“Parece que en la música te tienes que retirar antes, ¿no? Y yo digo, ¿por qué te tienes que retirar si la gente se jubila con 65 o 70 tacos?, como dice Miguel Ríos si el cuerpo te aguanta y tienes energía ¿por qué tienes que dejar de hacerlo”

Álvaro Soler:

“La comida es lo que más echo de menos de España. Pero cien por cien. (…) España sigue siendo mi casa y lo echo de menos siempre”

“En 10 años me gustaría verme más posicionado en Latinoamérica, hacer una gira latinoamericana también, eso sería increíble, y va, soñando a lo grande, incluso una mundial, porque yo creo que es posible si seguimos como lo estamos haciendo”

Ilegales:

“En el rock somos así, tenemos afición a pagar una entrada para ver los conciertos”

“Tal y como se cuenta la historia de la música rock en los últimos años es una historia falseada, se conceden las medallas a quienes no la tuvieron en su momento, se hace canción bandera a las que no lo fueron en su momento”

“Nosotros no estamos aquí por el reconocimiento, estamos aquí un poco por la pasta, que siempre nos ha interesado”

En Ilegales tenemos la mejor música, las mejores letras, ¡no vamos a querer todo para nosotros!, que se queden otros con el éxito, hay que repartir, hay que ser generoso”

Iván Ferreiro:

“Yo realmente no echo nada de menos a Piratas. No echo de menos ni las furgonetas, ni ensayar, ni componer, ni nada. Sí echo de menos a Fon, que es mi amigo y mi hermano, pero también es cierto que Fon y yo estábamos pensando cosas distintas hacia el final”

“Llegué a pensar incluso en juntar a Piratas para hacer una gira, pero cada vez se me va diluyendo más la idea porque me daría bastante pereza creo. Es como volver con tu exnovia, que es una cosa medio desagradable”

Mala Rodríguez:

“Yo siento que aún hoy hay muchos prejuicios con la comunidad gitana. Para mí, las gitanas han sido las primeras feministas en España porque han salido a la calle a trabajar y han criado a los niños de una manera diferente”

“La gente siempre achaca los problemas a la inmigración cuando no tiene que ver con esto. Y esto es lo que hacen los políticos, juegan con este discurso, en vez de centrarse en otros asuntos como la educación. Yo creo que la educación es la solución que hay para cualquier problema”

Nacho Vegas:

“Lo mejor de dedicarme a esto creo que es poder conocer a tanta gente y viajar a los sitios y que eso te de una amplitud de miras que no tendría dedicándome a algo que me atara a una ciudad”

“Los discos para mí no son ningún fin, sino un medio, una manera de ordenar el repertorio de canciones que vas escribiendo de forma muy desordenada”

Soleá Morente:

“Disfrutamos mucho la gira de Omega, somos sus hijos y estamos cantando lo que él cantaba, entonces por una parte es increíble, pero por otra parte te da la rabia al mismo tiempo de decir, quien tiene que estar aquí es Enrique Morente”

IZAL:

“El descanso siempre es positivo sobre todo cuando llevas 7 años tocando sin parar. Han sido 7 años muy intensos, de giras, compaginando gira y grabación de disco, pues ha llegado un momento en que es bueno parar, tomarse una pausa, ver las cosas con perspectiva y disfrutar del trabajo hecho”