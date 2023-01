Tindersticks (Circo Price – Inverfest) Madrid 13/01/23

El inicio de 2023 será recordado, entre otras cosas, por el paso de Tindersticks por nuestro país en una generosa gira retrospectiva en la que han repasado sus tres primeras décadas de carrera. Cualquiera que haya tenido la suerte de verles en alguna ocasión, sabrá que lejos de cualquier tipo de convencionalismo los de Nottingham nos invitan en cada show a abstraernos de esta realidad titokizada e idiotizada donde todo es de consumo rápido y fútil, para que gocemos de un repertorio al que no se le conocen fisuras. Ya lo avisaba mi compañero Juanjo Frontera a propósito de su reciente visita a Valencia: una vez más estamos ante algo que trasciende el término concierto y se acerca más a una experiencia en sí misma.

Fieles a su estilo y alejados de toda presión, este tour deja a un lado las que podrían considerarse canciones más «populares» de su catálogo, para optar por un setlist centrado en lo que la banda es a día de hoy. No necesitan darle espacio a la nostalgia, su música ya la evoca en cada nota, cada frase susurrada por Stuart Staples, cada sutil rasgueo de Neil Fraser, cada teclado o xilófono de David Boutler… atrás quedaron los tiempos junto al hoy compositor de bandas sonoras Dickton Hinchliffe o su etapa más orquestal, los Tindersticks del presente se mueven en el folk brumoso, el pop de cámara, los toques cinematográficos o los ecos del soul y del jazz. Siguen siendo esa anomalía con un innegable afán por evolucionar y por seguir estremeciéndonos a cada paso. Y lo demuestran.

Bastan cinco -en ocasiones seis- músicos monumentales sobre el escenario para afrontar esas delicadas composiciones atemporales con las que cuentan, para hacer que el tiempo se detenga y el público entre en una abstracción de respeto y silencio sepulcral. Noventa minutos en los que tuvo especial protagonismo su penúltima entrega, el magnífico No Treasure But Hope (2019) del que a pesar de sonar seis de sus cortes, terminaron integrándose en un sólido conjunto que volvió a dejarnos embelesados, gracias a ese derroche de clase y virtuosismo instrumental que envolvió todo.

Empezando con la nocturna «Willow», tema de la banda sonora de la space opera dirigida por Claire Denis High Life (2019), abrieron la puerta a la placidez de “A Night So Still” y los toques lo-fi de «Medicine», que nos introdujeron en otra de sus recientes grandes obras, The Something Rain (2012), de la que en la parte final también sonó la enrevesada “Show Me Everything”.

El spoken word de “How He Entered”, la melancólica «Pinky in the Daylight» o la oscura belleza de «The Amputees», se entrelazaban con la bonita versión de «Johnny Guitar» de Peggy Lee para la película del mismo título dirigida por Nicholas Ray, con el primer viaje al que fuera su segundo disco en una «Sleepy Song» cuyos latigazos provocaron efusivos aplausos en mitad de la canción, con la hipnótica «Were We Once Lovers?» o con otro de los momentos álgidos de la noche, la serpenteante «Say Goodbye to the City».

Tras los escuetos agradecimientos de Staples, tuvieron tiempo de volver a deleitarnos con la recuperación de esa joya del pasado llamada «Her», con el pop de «Harmony Around My Table» o incluyendo por sorpresa una descomunal «Tiny Tears» que hizo que muchos cambiaran el móvil por el pañuelo para secarse la lagrimilla de pura emoción. Emoción que terminó de explotar después de la plácida «Take Care in Your Dreams» con la que se despidieron, no sin antes levantar a todo Teatro Circo Price de sus asientos para aplaudir efusivamente a un grupo que una vez más, volvió a estar por encima del resto.

Fotos Tindersticks: Blanca Orcasitas