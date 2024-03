‘Desde Asia con Amor y Pop’, sexto capítulo

Sexto episodio de Desde Asia con Amor y Pop. Media docena de vuelos por países del lejano oriente ofreciendo esperamos, algo nuevo y diferente a lo que habitualmente se tiene alcance.

Si eres un pasejero nuevo o una pasajera nueva agradecerte que hayas comprado uno de nuestros viajes y si eres de esas personas que llevan con nosotros desde el principio tienes nuestra gratitud infinita. Gracias por tu apoyo.

El episodio de hoy ha resultado bastante guitarrero, espero que los mas aficionados al pop nos lo sepan disculpar. A veces se elijen canciones con las tripas. Pero tampoco te asustes, todas las canciones tienen grandes estructuras y como digo siempre, es momento de ponerse auriculares y cerrar los ojos.

Escucha el episodio 6 de ‘Desde Asia con Amor y Pop’

Suenan:

01. Tokyo Shoegazer «Just Alright»

02. Puleflor «Candle»

03. Shrine – Distant

04. Stellarium – Still

05. Default – (Cover yourself with cement when you are about to die)

06. Dear Eloise – Hello Hello

07. Lesssugär – Kate

08. Vicegrip – Gates

09. Noa Mal – Its Not Enough to Want

10. Wang Wen – Polluted Pond

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.