Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Miguel Campello – Tú tienes, tú vales

The Hold Steady – Sideways skull

Peter Gabriel – Panopticom

Belle and Sebastian – I don’t know what you see in me

Young Fathers – Rice

Daughter – Be on your way

The New Pornographers – Really really light

Everything But The Girl – Nothing left to lose

M83 – Oceans Niagara

Cala Vento – Equilibrio

Tennis – Let’s make a mistake tonight

Shame – Six-pack

Bärlin – State of fear

U2 – Pride (in the name of love)

Los Pilotos – A tiempo de saltar

Yo La Tengo – Aselestine

Sildàvia – Els mars del Sud

Spoon – I can’t give everything away

Nacho Vegas – Añada de Lea

Lisasinson – Cuchillos

Green Day – Alison

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Amann and the Wayward Sons – Where have the good people gone

Amann & The Wayward Sons, la banda liderada por Pablo Amann, presenta esta semana «Where Have The Good People Gone», sencillo que formará parte del próximo álbum de la banda que verá la luz previsiblemente a finales del 2023. La canción es un alegato en contra de la guerra que pone de manifiesto el desprecio hacia los líderes políticos que exponen a millones de personas al desamparo y la devastación.

Kool & The Gang – Let’s party

El mítico grupo de funk Kool & The Gang sigue en activo, aunque con solo dos de sus miembros originales y mucha gente nueva. En marzo publicarán su nuevo álbum, People Just Want To Have Fun. Para su nuevo sencillo, «Let’s party», han reciclado algunas partes de varias de sus canciones más conocidas para crear un nuevo hit bailable en la línea de sus grandes éxitos. El tema ha sido compuesto e interpretado junto a la joven cantante Sha Sha Jones.

La Femme – El Tío del Padul

La banda francesa La Femme ha publicado esta semana el vídeo de «El Tío del Padul», tema extraído de su reciente álbum, Teatro Lúcido, publicado íntegramente en castellano hace un par de meses. La canción y el vídeo rinden homenaje al pequeño pueblo de la provincia de Granada, donde Sacha Got y Marlon Magnée residieron un tiempo durante la primavera de 2019. La próxima semana La Femme estarán actuando en España: el 17 de enero en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 18 en La Riviera de Madrid y el 19 en Santana de Bilbao. Entradas a la venta aquí.

Los Marcianos – Adiós al miedo

Los Marcianos es un grupo de Vigo formado por Ibán González (guitarra y voz), Óscar Novoa (guitarra), Daniel Carrera (bajo, sintetizadores y voces) y Víctor González (batería). Desde finales del pasado año nos han mostrado algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo disco. Entre ellas estará «Adiós al miedo», un tema adictivo con un estribillo eufórico que nos invita a liberarnos de ataduras mentales.