Tom Petty – Wildflowers & All The Rest (Warner)

El vacío de una ausencia irremplazable como la de Tom Petty va llenándose con las visitas periódicas a su gloriosa discografía o con los diferentes lanzamientos que desde su terrible pérdida han ido apareciendo. Estos días llega una muy esperada de la que llevábamos más de un lustro oyendo hablar, la edición íntegra del maravilloso Wildflowers editado en 1994 y producido por el artista junto a Rick Rubin y su fiel Mike Campbell. Una pieza inmortal cuya intención inicial fue la de ser lanzada en formato doble, pero presiones de su compañía hicieron que multitud de pistas de aquella grabación fueran descartadas y guardadas en un cajón durante 25 años.

Ahora se edita esta versión original tal y cómo fue pensada en el momento de su concepción; el proyecto en el que Petty estuvo trabajando hasta poco antes de su fallecimiento. Su intención era publicar las diez canciones que no se incluyeron en el disco y que él llamaba All the Rest, como finalmente se ha mantenido, respetando su decisión y gracias al compromiso de su familia, compañeros de banda y colaboradores que han ayudado a descubrir estas canciones inéditas.

Wildflowers fue el segundo trabajo en solitario de Tom Petty al margen de sus Heartbreakers, con quienes volvería a juntarse un par de años después para entregar la banda sonora de She’s the One (1996). Aunque esa afirmación puede tener algo de trampa, porque prácticamente todos participan en el disco, excepto el batería Stan Lynch. La decisión por la que no se les acreditó la tomó el cantante junto a Rubin, ya que quería más libertad creativa y no estar consensuando cada paso con el resto de su banda, aunque insistimos, a su vera estuvieron en todo momento sobre todo Mike Campbell y Benmont Tench.

No diremos mucho más de un disco que habla por sí mismo y que si no conocen, deberían ponerle remedio de inmediato. Disfrutarán de gemas como las populares “You Don’t Know How It Feels”, “You Wreck Me”, “It’s Good to Be King” y “A Higher Place”, en las que Petty realiza un ejercicio de estilo algo alejado de planteamientos previos como los demostrados en las obras maestras que son Damn the Torpedoes (1979) o su disco de debut. En Wildfowers se acercaba a parámetros más introspectivos, blueseros o folkies.

Esta edición extendida como decimos, tiene grandes noticias. Primero por contener ese All The Rest largamente esperado que increíblemente mantiene el nivel y nos hace preguntarnos por qué no pudimos disfrutar de la ecuación completa en su momento. Bien es cierto que ahora perdemos parte del factor sorpresa porque varias de esas canciones ya las conocíamos de ese She’s the One posterior, pero poder encontrarnos con maravillas como las melódicas y brillantes “Something Could Happen” y “Somewhere Under Heaven” o el anticipo deslumbrante de “Leave Virgina Alone”, todas ellas inéditas, lo recibimos como un auténtico regalo. Aunque para regalo, las maquetas y grabaciones caseras que también nos encontraremos y que nos acercan al esqueleto (en ocasiones muy avanzado) de algunas de estas gemas y de otras nunca escuchadas anteriormente. El álbum se completa con un directo nunca antes escuchado.

Una verdadera joya.

Escucha Tom Petty – Wildflowers & All The Rest