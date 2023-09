Fontaines D.C. lanzan versión ampliada de su último disco

Fontaines D.C. regresaban la primavera de 2022 con su ya tercer álbum de estudio, Skinty Fia, editado en abril a través de Partisan y producido por Dan Carey. Un disco que estuvieron presentando en la última edición de Primavera Sound, después de su pasada visita de marzo.

Después de su exitosa gira y del interesante disco en solitario de su vocalista Grian Chatten – Chaos For The Fly (Partisan Records), llega una edición ampliada de su última obra llamada Skinty Fia Go Deo, que incluirá un disco extra. En él podremos encontrar desde temas en directo, a versiones (como la «One» de sus compatriotas U2), remezclas (como la realizada por Orbital de «In ár gCroíthe go deo«) y tomas alternativas de algunas de sus canciones.

Así lo anunciaban en Instagram:

«Tenemos una nueva versión de ‘Skinty Fia’ llamada ‘Skinty Fia Go Deo’, que se traduce como ‘Skinty Fia Forever'», se lee en la leyenda de Instagram. «El nombre conmemora un momento en el tiempo para nosotros y reúne sesiones en vivo, versiones y reelaboraciones de la era ‘Skinty Fia'».

Este es el contenido extra de ‘Skinty Fia Go Deo’ de Fontaines D.C.

1. Big Shot (Live at Glastonbury)

2. Jackie Down The Line (Skinty Fia Sessions)

3. Roman Holiday (Skinty Fia Sessions)

4. I Love You (Skinty Fia Sessions)

5. One (Skinty Fia Sessions) [U2 cover]

6. Twinkle (Skinty Fia Sessions) [Whipping Boy cover]

7. The Couple Across The Way (Skinty Fia Sessions)

8. In ár gCroíthe go deo (Orbital Remix)