Toundra comparten el film ‘El Gabinete del Dr. Caligari’ con su música

Se cumplen 100 años del estreno del clásico del cine mudo, y uno de los grandes hitos del expresionismo alemán, ‘El Gabinete del Dr. Caligari’. Y eso no es todo, la banda madrileña de post rock Toundra (consulta nuestra reciente entrevista aquí) tiene compuesta una banda sonora para esta misma película y ésta saldrá a la venta en formato de 2LP + CD este mismo viernes 28 de febrero a través del sello Inside Out Music.

Como celebración Toundra presenta esta película que fue dirigida por Robert Wiene con su nueva obra musical al completo.

La banda comenta, “‘Das Cabinet des Dr.Caligari’ es una película con mucha fuerza visual, con un gran universo,un imaginario tan brutal que por un lado pensábamos que íbamos a disfrutar de ponerle música. Por otro lado, siempre pensamos que no podíamos caer en lo evidente ni dejarnos llevar por la marea de imágenes que Robert Wiene plasmó en el celuloide. Fue inspirador desde el punto de vista estético. Por otro lado fue muy motivador ya que al documentarnos pudimos aprender que no se trata de una película de terror. Se trata de una película que utiliza elementos del terror para hablar sobre el autoritarismo. De cómo el manejo de las ideas puede llevar al ser humano a realizar lo más atroz. Estrenada en el periodo de entreguerras, la película es un aviso sobre el peligro real de ideologías que hoy en día se están revisionando en toda Europa por ciertos actores sociales. Volviendo al nivel estético, hemos de advertir que esta banda sonora no se puede entender como un nuevo disco de Toundra. No lo es. Es una nueva aventura en busca de algo que no sabíamos qué era, pero que nos motivaba emprender juntos.

Esperamos que os guste.”

Puedes verla a continuación

TOUNDRA – DAS CABINET DES DR CALIGARI FULL from Paco Fernandez on Vimeo.

Puedes ver todas las fechas de presentación a continuación:

28.02.20, Madrid, Teatros del Canal

06.03.20, Zaragoza, Las Armas

07.03.20, Barcelona, Aribau Multicines, tickets, www.cafekino.es

15.03.20, Siegen, Vortex

16.03.20, Hamburgo, Knust

17.03.20, Jena, Kassablanca

18.03.20, Münich, Backstage

20.03.20, Darmstadt, 806qm

21.03.20, Martigny, Caves Du manoir

22.03.20, Stuttgart, Club Zentral

27.03.20, Gijón,Teatro de La Laboral