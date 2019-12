Toundra estrena single y anuncia gira europea

Toundra, la intrépida banda de rock instrumental española que recientemente anunció la salida de nuevo álbum de estudio ‘Das Cabinet Des Dr.Caligari’ presenta el primer single con vídeo sacado de este nuevo trabajo, el cual saldrá a la venta el 28 de febrero de 2020.

El vídeo está sacado del primer acto de la película para la que Toundra ha compuesto una banda sonora original y demoledora. La película no sólo es el clásico de cine de terror alemán dirigido por Robert Wiene que justo celebra su centenario en 2020, sino que es un largometraje que va más allá y establece un diálogo con el oyente cuya la intención es la de que éste se cuestione ideas como la manipulación, la libertad y la naturaleza humana en sí misma.

Adicionalmente, la preventa del disco ya está disponible con un pack limitado que contiene una bolsa de tela exclusiva.

La banda comenta, “‘Das Cabinet des Dr.Caligari’ es una película con mucha fuerza visual, con un gran universo,un imaginario tan brutal que por un lado pensábamos que íbamos a disfrutar de ponerle música. Por otro lado, siempre pensamos que no podíamos caer en lo evidente ni dejarnos llevar por la marea de imágenes que Robert Wiene plasmó en el celuloide. Fue inspirador desde el punto de vista estético. Por otro lado fue muy motivador ya que al documentarnos pudimos aprender que no se trata de una película de terror. Se trata de una película que utiliza elementos del terror para hablar sobre el autoritarismo. De cómo el manejo de las ideas puede llevar al ser humano a realizar lo más atroz. Estrenada en el periodo de entreguerras, la película es un aviso sobre el peligro real de ideologías que hoy en día se están revisionando en toda Europa por ciertos actores sociales. Volviendo al nivel estético, hemos de advertir que esta banda sonora no se puede entender como un nuevo disco de Toundra. No lo es. Es una nueva aventura en busca de algo que no sabíamos qué era, pero que nos motivaba emprender juntos.

Esperamos que os guste.”

También esta semana se ha anunciado una gira en la que se podrá ver a Toundra tocando la banda sonora mientras se proyecta la película entera.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

28.02.20, Madrid, Teatros del Canal

06.03.20, Zaragoza, Las Armas

07.03.20, Barcelona, Aribau Multicines, tickets, http://www.cafekino.es

15.03.20, Siegen, Vortex

16.03.20, Hamburgo, Knust

17.03.20, Jena, Kassablanca

18.03.20, München, Backstage

20.03.20, Darmstadt, 806qm

21.03.20, Martigny, Caves Du manoir

22.03.20, Stuttgart, Club Zentral