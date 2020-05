Travis Scott arrasa con su nuevo single

Algunos artistas hacen historia… El productor, diseñador, icono del estilo, comisario del Festival Astrowrold y el fundador del sello discográfico Cactus Jack, Travis Scott, hace cultura. Entre docenas de certificaciones multi-platino y casi 17 mil millones de streams desde 2012, entregó tres álbumes de larga duración que encabezan las listas de éxitos: el platino Rodeo [2015], el platino Birds in the Trap Sing McKnight [2016], y el triple platino Astroworld [2018]. Este último emergió como “El Segundo Mayor Álbum de Debut de 2018” y logró la “Semana de Mayores Ventas de 2018”. Proclamado como una de las “Canciones que definieron la década” por Billboard, el siete veces sencillo de platino “Sicko Mode” se convirtió en “la primera pista de hip-hop en pasar al menos 30 semanas en el Top 10 de los Hot 100”. Ganó nominaciones a los premios Grammy® en las categorías de “Mejor actuación rapera” y “Mejor canción rapera”, ya que Astroworld se ganó un asentimiento por “Mejor álbum rapero”. Más allá de la participación en Ellen y The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon, protagonizó el documental de Netflix Look Mom I Can Fly.

“The Scotts” (feat. Kid cudi) debuta en el #1 en los EE.UU. y Canadá, Top #5 en Irlanda, Nueva Zelanda, Italia, Australia y Noruega; Top #10 en Alemania y completando el Top #20 en el Reino Unido, Suecia, Holanda y España!.

También hemos visto a Astroworld volver a las listas de álbumes de todo el mundo, incluyendo el número 3 en Italia, el Top 10 en España, Canadá, Holanda y Australia, el Top 20 en el Reino Unido, Irlanda y Suecia, y completando el Top 30 en Francia y Nueva Zelanda.

Además, temas previamente lanzados como “Sicko Mode“, “Highest In The Room“, “Goosebumps” han visto grandes subidas en las listas de singles después del lanzamiento del evento Fortnite Astronomical! Que ha sumado más de 12M de espectadores de todo el mundo.