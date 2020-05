Estrenamos lo nuevo de Double Françoise

Double Françoise es un dúo francés formado por Maxence y Elisabeth Jutel, una pareja que se conoció hace unos años en un festival y desde entonces empezaron una relación sentimental y casi inmediatamente también artística. Fue en 2014 cuando dieron forma a Double Françoise, y desde entonces han estando componiendo y publicando canciones de pop delicado y evocador. En su música utilizan material vintage, como computadoras Atari, viejos teclados italianos, grabadoras de casete… Todo ello, combinado con su melancólico dream pop que sazonan con sorprendentes acercamientos a la bossa nova o al gypsy jazz, hace de esta propuesta que nos llega del país vecino una agradable y estimulante sorpresa. Aunque afirman que quieren sonar a pasado pero no resultar nostálgicos, es difícil no dejarse arrastrar por este aluvión de sentimientos sugestivos.

El debut en formato largo de Double Françoise, Les Bijoux, saldrá a la venta el próximo 5 de junio en vinilo y digital a través de Freaksville Music. El tema que da título al disco representa la culminación de ese estilo tan particular del dúo, a medio camino entre Jacques Dutronc, The Who y Giorgio Moroder, creando un caleidoscopio de sonidos orgánicos y electrónicos. Con una letra entre irónica y descarada, “Les bijoux” es una enumeración de las joyas que la cantante femenina afirma coleccionar, destacando cada una de sus cualidades en comparación con las de los hombres.

“Les bijoux” se presenta acompañado de un vídeo ideado y dirigido por la propia pareja. Sus imágenes se recrean en la joyería que se menciona en la canción, más que en la historia, resultando hipnótico, ilustrativo y hasta psicodélico. Lisa realiza una especie de baile con sus joyas, un baile seductor, entre tímido y coqueto. Un vídeo que estrenamos hoy en exclusiva en Muzikalia y que puedes ver a continuación.

Página web oficial de Double Françoise

Facebook

Página de Bandcamp

(Las fotos de Double Françoise son obra de Stephane Drouot)