Triángulo de Amor Bizarro estrenan ‘Vigilantes del Espejo’

Triángulo de Amor Bizarro publicarán su nuevo disco el próximo 20 de marzo. El quinto trabajo de los gallegos (uno de los más esperados del año), de título homónimo se publicará el próximo 20 de marzo a través de Mushroom Pillow, donde ya puede reservarse en diferentes formatos, incluyendo una edición limitada en vinilo coloreado.

Ya hemos escuchado dos de sus canciones, “Ruptura”, toda una revolución sonora hacia el punk electrónico, con sintetizadores y ecos de Suicide, que sorprende y a la vez engancha. Guitarras y bajos abrasivos y la voz distorsionada de Rodrigo Caamaño conforman un adictivo cóctel con el que vuelven a sorprendernos y a dejarnos ávidos por descubrir cómo será el resto del conjunto. El segundo adelanto fue “Fukushima” que mostraba una cara más amable que la anterior, pero que sorprendía por su evolución hacia los sintetizadores y los cambios de ritmo.

HoyTriángulo de Amor Bizarro lanzan un nuevo single, “Vigilantes del Espejo”, donde ofrecen otra nueva vuelta de tuerca hacia el pop, pero no no el pop más habitual, sino ese que tiene ecos del “Just Like Heaven” de The Cure, sin dejar a un lado su habitual estilo tan característico. La canción viene acompañada de un vídeo que ha sido dirigido por Carmen y Nacho Errando (ENREDO).