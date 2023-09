Triángulo de Amor Bizarro anuncian gira de salas para presentar ‘SED’

Triángulo de Amor Bizarro (consulta nuestra entrevista aquí) regresaban con SED a principios de este verano, un brillante álbum en el que continúan sorprendiendo y evolucionando a partes iguales.

Tras pasar por buen número de festivales estos últimos meses, llega el anuncio de una gira por salas en la que el propio grupo se ha implicado de una manera especial para que la experiencia sea óptima: «Llevamos bastante tiempo trabajando directamente con las propias salas para poder cerrar una selección de espacios de conciertos donde podamos cuidar al máximo el sonido y todo lo que rodea a un concierto. Es muy importante para nosotros que disfrutéis de los conciertos en su forma más pura, y así puedan salir las emociones positivas, negativas y desconocidas que intentamos despertar con nuestra música. Y sobre todo, para que salgáis del concierto con la sensación de que os ha merecido la pena.

Estamos trabajando sobre un montón de canciones y preparando una escenografía única para estas fechas que creemos que serán los mejores conciertos hasta ahora. Será igual, pero diferente».

Toma nota de las fechas de Triángulo de amor Bizarro

06.10.23 – Barcelona – APOLO

20.10.23 – Gijón – ACAPULCO

28.10.23 – Boiro – A POUSADA

03.11.23 – Burgos ANDÉN 56 (San Miguel On Air)

23.11.23 – Bilbao ANTOZKI (San Miguel On Air)

24.11.23 – Pamplona – TOTEM (San Miguel On Air)

01.12.23 – Tarragona – ZERO (San Miguel On Air)

0212.23 – Leida – MANOLITA (San Miguel On Air)

15.1223 – Zaragoza – LAS ARMAS

16.12.23 – Vitoria – JIMMY JAZZ (San Miguel On Air)

29.12.23 – Madrid – LA RIVIERA (Inverfest)

19.01.24 – Valencia – MOON

02.02.24 – Santiago – CAPITOL

Las entradas para estos conciertos no tendrán gastos de gestión hasta el próximo 11 de septiembre. Como comenta el propio grupo: «desde hoy 4 de septiembre hasta el próximo domingo 11 nos haremos nosotros cargo de los gastos de gestión. Para aplicar esto, tan solo tenéis que usar SEDDETAB como CUPÓN para que se os descuente de la entrada».

A la venta en www.triangulodeamorbizarro.com