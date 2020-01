Los 20 discos más esperados de 2020

2020 ya está aquí. Se acabaron las navidades y ahora sí, podemos dar por inaugurado el año. Aún tenemos frescas nuestras listas de Mejores de 2019, pero es el momento de poner la vista en el futuro y aventurarnos a pensar en cuáles serán los discos que más nos harán disfrutar en los próximos 12 meses.

Hay mucha música por venir, alguna llegará sin avisar, otra llevamos tiempo esperándola o de otra ya conocemos algún que otro adelanto. Hemos hecho un repaso por algunos de los discos más esperados de este 2020 y este es el resultado:

Bombay Bicycle Club – Everything else has gone wrong (17 de enero)

Bombay Bicycle Club vuelven con el que será su quinto álbum, Everything Else Has Gone Wrong, su primer largo en seis años. Este nuevo disco encapsula todos los ingredientes por los que esta banda británica se hizo tan popular llegando a ser nominados a un Mercory Prize y alcanzar el número uno de ventas con su anterior trabajo, So Long, See You Tomorrow (2014).

Pet Shop Boys: Hotspot (24 de enero)

Pet Shop Boys regresab lanzarán Hotspot, escrito y grabado principalmente en Berlín y Los Ángeles, y producido y mezclado por su habitual Stuart Price. Su nuevo álbum de estudio – la tercera parte de la trilogía producida por Price que se inició con ‘Electric’ en 2013 y continuó con ‘Super’ en 2016. Cuenta con 10 pistas nuevas de Tennant / Lowe, incluido el sencillo “Dreamland” con Years & Years, lanzado a principios de este año, y la nueva pista “Burning the heather”, que presenta al ex Suede Bernard Butler en la guitarra.

Destroyer – Have we Met (30 de enero)

Dan Bejar está de vuelta con su proyecto Destroyer tres años después del recomendable Ken (2017). El artista canadiense, miembro de The New Pornographers adelantó una de sus canciones, que nos deja con ganas de volver a disfrutar de su facilidad para crear melodías oscuras y pegadizas, a partes iguales. Pop de sintetizadores para el nuevo decenio.

Green Day – Father of all motherfuckers (7 de febrero)

Otros mitos que regresan en 2020. Los norteamericanos Green Day están de vuelta con el decimotercer álbum de su carrera, que llega el segundo mes del año. Hace pocos meses nos dejaron constancia de que siguen en forma, en una visita relámpago a la península. Esperamos tenerles de nuevo con sus canciones nuevas para presentar.

Nada Surf – Never not together (07 de febrero)

Never Not Together (Ernie Records, 2020) ampliará, a través de canciones de rock melódicas y pegadizas con letras afiladas y sentidas, la visión humanista del mundo que tiene Nada Surf, en una colección de temas que exhibe la capacidad del grupo para evocar y reflejar grandes emociones forjadas con detalle, ya sea a través de solos de guitarra arrebatadores o voces susurradas.

Tame Impala – The Slow Rush (14 de febrero)

Pensábamos que lo nuevo de Tame Impala llegaría en 2019, pero finalmente hemos tenido que esperar al día de los enamorados para poder disfrutar de su cuarto trabajo, continuación del exitoso Currents (2015). Kevin Parker nos ha ido desvelando algunos singles, como la instrumentación de inspiración house que descubrimos en “Patience” y los sonidos sintéticos de “Borderline”, unas pistas que van en sintonía con los sonidos de su último lanzamiento.

El Columpio Asesino – Ataque Celeste (21 de febrero)

Tras sorprendernos con el esperado single “Huir”, cinco años después de su último trabajo de estudio, El Columpio Asesino edita un nuevo álbum en el sello Oso Polita, con el título de Ataque Celeste. Otra de sus nuevas canciones es “Preparada”, que seguro se convertirá en una de las más coreadas en sus próximos conciertos.

Grimes Miss – Anthropocene (21 de febrero)

Sin duda, otro de los discos más interesantes que nos esperan estos primeros meses de 2020, es el regreso de Grimes. La artista canadiense vuelve cantándole al cambio climático. “So Heavy I Fell Through The Earth” es una de sus canciones.

Morrissey – I Am Not A Dog On A Chain (marzo de 2020)

Morrissey vuelve tras su disco de versiones California Son (2019) y el discreto Low In High School (2017), con un disco grabado en St-Remy, Francia, de nuevo con su productor Joe Chiccarelli. Según define el artista el álbum contiene “lo mejor de mí… demasiado bueno para ser verdad… demasiado cierto para ser considerado bueno…”. De momento no conocemos ninguna de sus canciones, así que recordamos uno de sus últimos vídeos.

Weezer – Van Weezer (15 de mayo)

Tras lanzar dos discos en 2019 y visitarnos, Weezer tienen otro disco preparado para la próxima primavera. Los de River Cuomo no paran y han entrado en una dinámica de hiperactividad que nos parece algo peligrosa, y más en vista de la calidad de sus últimos lanzamientos. Aún así, vamos a volver a darles (otra vez) nuestro voto de confianza a ver si con este Van Weezer vuelven a la senda de la inspiración. De momento conocemos esta “The End of the Game”

Triángulo de Amor Bizarro – Sin confirmar

Aún no tenemos claro cuándo llegará el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro, pero será en 2020. Tras el EP El Gatopardo (2018) llega el momento para que los gallegos. Así lo han ido desvelando en redes los últimos meses, en los que hemos descubierto que la producción ha corrido a cargo de su habitual Carlos Hernández, quien nos ha dejado ver que algunas canciones tendrán títulos como “ASMR para ti”, “Acosadores” o “SYF Paga”. Ansiosos estamos.

The Cure – ¿Live From the Moon? (Sin confirmar)

Si eres seguidor de The Cure desde hace tiempo, sabrás que las palabras de Robert Smith SIEMPRE hay que cogerlas con pinzas. A lo largo de sus cuatro décadas de carrera ha venido anunciando lanzamientos que o no han llegado o han ido retrasándose sistemáticamente. Aún así, eso no quita para que tengamos constancia de que hay nuevo material grabado durante los dos últimos años que en principio iba a dar para un disco a publicar en otoño de 2019 y que parece, que podría llegar incluso a convertirse en tres discos nuevos de su banda. No haremos más especulaciones, nos conformamos con tener al menos uno de ellos este año. ¿Será posible? Recordemos una de esas canciones nuevas que aún no forman parte de ninguno de sus discos.

The Killers: Imploding the Mirage

El sexto trabajo de The Killers llegará en la primavera de 2020. De momento se conoce poco de la continuación de Wonderful Wonderful (2017), que podría incluir canciones como “Blowback”, “Party People”, “When Dreams Run Dry”. Lo último que conocimos de ellos fue esta “Land Of The Free”.

The Strokes – Sin confirmar

The Strokes tienen por fin listo su nuevo disco, sucesor del ya lejano Comedown Machine (2013) y al EP Future Present Past (2016). Ya habíamos escuchado una canción nueva de The Strokes, “The Adults Are Talking” y fue el pasado fin de año cuando el grupo confirmó que sus nuevos temas estaban al caer: “Sí, tenemos un nuevo álbum que saldrá pronto”.

Chucho – Un Corazón Roto y Brillante (Sin determinar)

Chucho, la encarnación post Surfin’ Bichos de Fernando Alfaro, también regresarán este 2020 con el segundo disco desde que volvieran a la actividad. Todo comenzó con una gira, que terminó dando como resultado Los Años Luz (2016) y que ahora suma el inminente Un Corazón Roto y Brillante. Un título que el propio Fernando adelantó en una reciente presentación en acústico. En 2019 Chucho celebraron los 20 años de “Magic” el icónico single que la banda de Albacete incluyó en el recomendable Tejido de Felicidad (1999). Recordamos su versión junto a Manolo Astrud.

Dua Lipa – Future Nostalgia (sin confirmar)

Lo nuevo de Dua Lipa es otro de los acontecimientos de este 2020. La cantante británica lanzará en algún momento del año Future Nostalgia, un disco que ha contado con invitados de lujo como Nile Rodgers, Pharrell Williams, Calvin Harris y Mark Ronson.

Bunbury – Sin confirmar

Bunbury tendrá nuevo disco en 2020. Tal y como te venimos contando desde hace algunos meses, el artista maño ha venido anticipando en sus redes sociales, que una vez terminado el maratoniano EX-TOUR 17-19, que tuvo su reflejo sonoro en el reciente California Live!!!, volvió a reunirse con su equipo de confianza para preparar nuevas canciones. Será algo inminente y tal y como nos ha adelantado el cantante maño, muy especial.

The XX – Sin confirmar

The XX volverán en 2020 con un nuevo álbum. La banda de Romy Madly Croft, Oliver Sim y Jamie XX anunciaron su regreso a través de Instagram, donde dieron detalles de lo que será su cuarto disco, continuación de I See You. Allí nos contaron: “¡Mirando hacia 2020! Hemos estado trabajando en música nueva, ¡No podemos esperar para compartirla contigo! Esperamos que tengas el mejor año nuevo. The XX”.

Pearl Jam – Sin confirmar

Pearl Jam también regresan en 2020. Tras el mastodóntico tour de 2018 los de Eddie Vedder se juntaron para preparar la continuación de Lightning Bolt (2013). Su guitarrista Mike McCeady adelantó que han tardado 7 años en preparar su nuevo disco y que el resultado le encantaba. Esperamos con impaciencia poder escucharlo. Mientras esperamos, recordemos una de sus últimas canciones.

Red Hot Chili Peppers – Sin confirmar

Máxima expectación. Red Hot Chili Peppers podrían estar preparando nuevo disco y su guitarrista John Frusciante está de vuelta -una vez más- a la formación. Y decimos una vez más porque esta será la tercera etapa en la carrera de la banda californiana en la que vuelve a formar parte. El revuelo viene provocado por que junto a él, la banda ha grabado algunos de sus mejores álbumes Mother’s Milk (1989) y especialmente Blood Sugar Sex Magik (1991), además del mítico Californication (1999). Quedamos a la espera.