Ojos voladores traspasados por seres viscosos, manos amputadas voladoras, elfos gritando con dientitos afilados, murciélagos que anuncian noche cerrada, muñecos de nieve que auguran malos presagios, inodoros con ojos y lengua, tacones y medias de rejilla… El mundo de Tropical Fuck Storm es como delinear un bodegón feísta y grotesco, saturado de información y siempre atrayente. Así es la música de este grupo australiano: un gran lienzo expresionista y fuera de nuestro control. Dejarse llevar es la mejor opción. Igual hasta podemos unir algunas de las piezas de este puzzle sensorial.

Gareth Liddiart, líder de la banda ya ha ido perfilando una meritoria carrera con The Drones, con directos al borde del colapso auditivo y físico (estuvo a punto de electrocutarse en una actuación barcelonesa mientras yo le miraba con cara de ¿esto forma parte de la performance? No, era tan físico como los sonidos que bombean desde los márgenes de una independencia insobornable.

Este segundo disco de Tropical Fuck Storm, Braindrops (Joyful Noise Recordings, 2019), es un trabajo en el que las dialécticas se tensan pero llegan a encontrar el punto justo de contraste entre los elementos. Suenan asilvestrados en “The Planet Of Straw Men” y “The Happiest Gay Around” (imagina a The Specials y The B-52’s en un aquelarre en fin de año).

Con la pericia instrumental que me recuerdan a Maximum Joy le dan al post punk más festivo y le dedican el tema “Who’s My Eugene” al psiquiatra de Brian Wilson, Eugene Landy, aquel que lo separó de su familia y amigos, mientras que “Maria 62” está destinado a honrar la figura de Maria Orsic – una médium alemana que fundó la Sociedad Vril y que tuvo relación con el Tercer Reich- y es un temazo con las guitarras llorando blues en la puesta de sol de una apacible playa hawaiana. Entre la pulsión pantanosa y el trote punk. Así de molones son los australianos.

Escucha Tropical Fuck Storm – Braindrops