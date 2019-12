Balance anual. Lo más leído en Muzikalia en 2019

Termina 2019 en Muzikalia y lo hace con nuestro 20 aniversario recién estrenado, que hemos empezando con el estreno de la editorial y la edición del libro Había una vez… Sr. Chinarro y que continuaremos durante los próximos meses con nuevas sorpresas que ya estamos preparando.

Si en 2018 batíamos récords de visitas, este año hemos vuelto a superarnos de nuevo. La gran cantidad de contenidos de calidad da sus frutos y cada día somos más, superando los 200.000 usuarios únicos al mes. Queremos dar las gracias una vez más a nuestro gran equipo de redactores, e igualmente, a todos aquellos anunciantes y patrocinadores que han apostado por nosotros y nos han ayudado a generar más recursos para esta expansión. Seguimos trabajando para que en 2020 podamos afianzarnos y superándonos día a día, gracias a la compañía de los lectores, verdadero motor de esta aventura.

Para recordar los últimos 365 días de Muzikalia en cifras, te diremos que este año hemos publicado 2.600 noticias. Hemos reseñado la friolera de 396 discos nacionales e internacionales (nuestro récord en un año), de los más variados estilos y entrevistado a casi 100 artistas. Igualmente estamos muy orgullosos de haber dado a conocer a más de 250 bandas emergentes en nuestra sección 7 Minutos Al Día, en la que apostamos por nuevos talentos casi a diario. Eso sin tener en cuenta los más de 300 vídeos que hemos incluido en nuestra PlayList Emergente semanal. Y también de haberte ofrecido 148 crónicas de conciertos y festivales.

Ha habido cerca de dos millones de visitas a páginas de Muzikalia. Lo más visto lógicamente es la home, seguida de la sección de discos y la de noticias, a continuación vamos a recordarte los posts que más os han interesado a lo largo de 2019. Un año de vértigo, que vamos a resumirte en los 10 contenidos más leídos del año:

10. Javier Aramburu: 30 años de portadas maravillosas

Pintor, dibujante, ilustrador… Muy celoso de su intimidad y siempre esquivo ante la prensa, el artista continúa desarrollando su labor, regalándonos de cuando en cuando nuevas incursiones para la industria musical, cuya firma ya solo se reserva a compromisos ineludibles o amigos muy cercanos. Pero hubo un tiempo en el que trabajó para muchas bandas, que tuvieron la suerte de engalanar sus lanzamientos con el mejor envoltorio posible. Desde Muzikalia brindamos por Javier Aramburu, le agradecemos su arte y le felicitamos por esos 30 años.

(Lee el artículo completo)

09. Primavera Sound 2019 (Parc del Fórum) Barcelona

Asistimos a Primavera Sound, este fue nuestro recorrido por un festival que a pesar de las controversias que generó su arriesgado cartel, ha vuelto a salir vencedor. Y de qué manera.

(Lee la crónica completa)

08. Especial: Las mejores canciones de Radio Futura

Se ha consumado este año el 40 aniversario de la fundación de Radio Futura. Concretamente, esto acaeció en 1979. Determinar un ranking de las 12 canciones más ilustres del que considero el grupo de mayor trascendencia en la historia del rock español es una tarea realmente intrincada, al poseer tanta bestial calidad dentro de la mayoría de su repertorio. Así pues, tras arduas deliberaciones conmigo mismo, he montado esta clasificación personalísima acerca de una formación de singularidad legendaria y que supo, inteligentemente, disolverse a tiempo, cuando ellos mismos comenzaron a percatarse de que su íntegro y rico proyecto artístico corría el riesgo de desteñirse, hasta convertirse en un simple producto comercial, en 1992.

(Lee el artículo completo)

07. Carolina Durante – Carolina Durante (Sonido Muchacho/Universal)

Les han bastado dos EPs, además de dos singles sueltos y un directo incendiario, para sacudir al más pintado. El indiscutible éxito de “Cayetano“, la frescura de su versión de“Perdona (Ahora sí que sí)” junto a la musa millenial Amaia Romero o “El himno titular”, han sido las mejores cartas de presentación posibles, ahora rematadas con un disco de debut en el que no hacen sino reafirmar ese claro propósito de convertirse en una de las bandas del momento.

(Lee la crítica del disco completa)

06. 20 años de Pequeño, el despegue de Bunbury

Si algo ha caracterizado a la rica carrera de Bunbury desde que iniciara su andadura en solitario, es ese ese afán de búsqueda, esa incesante inquietud por explorar nuevos sonidos y continuar creando cambiando de piel con habilidad, para terminar sonando siempre a sí mismo.

(Leer el artículo completo)

05. Vídeo entrevista con Fangoria

Fangoria están de celebración. El proyecto de Alaska y Nacho Canut cumple 30 años celebrándolo con dos discos en los que versionan las canciones favoritas de este periodo de tiempo en activo. Su primera parte, Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000, está compuesto por 13 versiones y dos canciones nuevas.

(Ver la vídeo entrevista aquí)

04. Entrevista con Amaia Romero

Amaia lleva una mañana loca; una que le llama, otro que la graba con vídeo, que si un live en redes sociales, entra en esta emisora, en aquella, ahora saluda a tal cual. Sobre las 13:30 me llama la chica de Universal para comentarme que tengo 30 minutos, y yo pertrechado con mis papeles, mi lápiz y las ganas de preguntar le digo que estoy preparati.

(Lee la entrevista completa)

03. Robert Smith habla de los nuevos planes de The Cure

En la historia de The Cure hemos asistido a varios amagos de desintegración que han terminado por disiparse, para fortuna de sus numerosos fans. Ocurrió después de la gira de Wish (1992), tras entregar Bloodflowers (2000) y parecía que actualmente Robert Smith tenía la intención de entregar un último disco y plegar velas, pero vemos que por fortuna parece que aún les queda para rato.

(leer artículo completo)

02. Mad Cool 2019 (Valdebebas/IFEMA) Madrid 10-13 julio

Terminó Mad Cool 2019 que se ha celebrado los pasados 11, 12 y 13 de julio, sumando este año igualmente la Welcome Party del 10 de julio. El festival madrileño deja atrás las polémicas de pasados años y cierra una edición por todo lo alto. Cuatro días de música, buen ambiente, bandas de todos los estilos y seis escenarios: Mad Cool Stage, Madrid Te Abraza Stage, Comunidad de Madrid Stage, The Loop, Consequence Of Sound Stage y Mondo Sonoro Stage, que han acogido a 110 artistas de primera línea nacional e internacional.

(Lee las crónicas de todas sus jornadas)

01. Entrevista con Gay Mercader, el promotor de los promotores

Gay Mercader es uno de los nombres más importantes de la historia musical de nuestro país. Si todavía hay alguien en la sala que no le conozca, le explicaremos que fue el primer promotor de conciertos internacional que hubo en España. Todo empezó en el año 1971, durante la dictadura, cuando aún no existía una industria musical en lo que a organización de eventos se refiere y este emprendedor se lió la manta a la cabeza y empezó a traer a sus bandas favoritas a tocar. Dos años más tarde fundó Gay & Company, primera empresa dedicada exclusivamente a organizar giras internacionales en nuestra geografía y de ahí, hasta nuestros días.

(Lee la entrevista completa)