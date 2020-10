U2 comparten una versión alternativa de ‘Stuck In A Moment’

U2 lanzarán edición conmemorativa por el 20 aniversario de All That You Can’t Leave Behind el próximo 30 de octubre. Es el décimo álbum de estudio de U2, fue lanzado en octubre de 2000 con 11 canciones incluyendo los exitosos sencillos “Beautiful Day”, “Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of”, “Elevation” y “Walk On”.Llegó al número 1 en 32 países con 12 millones de copias vendidas hasta la fecha.

Producido por Daniel Lanois y Brian Eno y grabado en Dublín y Francia, All That You Can’t Leave Behind ganó 7 premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum de Rock, y es el único álbum en la historia que tiene varias pistas ganadoras del premio a Record Of The Año (“Beautiful Day”) en 2001 y “Walk On” en 2002).

Esta reedición aniversario en múltiples formatos incluye una nueva remasterización del álbum con una versión de “The Ground Beneath Her Feet” en todos ellos.

U2 comparten el vídeo de su single “Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of” en su Eze Version acompañado de un vídeo creado por Anton Corbjin.