Nuevo tema de The Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder

The Rolling Stones lanzan hoy su segundo sencillo, «Sweet Sounds of Heaven», extraído de su próximo álbum, Hackney Diamonds, que estará a la venta el 20 de octubre. Esta canción presenta una magnífica interpretación vocal a cargo de Lady Gaga, acompañada de Stevie Wonder, quien contribuye con su destreza en el teclado Fender Rhodes, el sintetizador Moog y el piano.

El tema fue grabado en varios lugares de renombre, como los Henson Recording Studios de Los Ángeles, los Metropolis Studios de Londres y los Sanctuary Studios de Nassau, en las Bahamas. La composición es obra de Mick Jagger y Keith Richards.

Recientemente, los Stones presentaron Hackney Diamonds en un evento en vivo transmitido a nivel mundial desde el Hackney Empire, en el este de Londres. Tras la transmisión en vivo, se estrenó el videoclip del tema «Angry», en el que la actriz Sydney Sweeney deslumbró al público y que hasta la fecha ha acumulado más de 16 millones de visualizaciones. Este álbum marca el regreso de la banda con material nuevo en estudio desde A Bigger Bang en 2005. Desde entonces, los Rolling Stones han continuado rompiendo récords de taquilla en sus giras mundiales con entradas agotadas. En 2016, sorprendieron al mundo con Blue & Lonesome, que incluía versiones excepcionales de temas de blues que moldearon su sonido y dominó las listas de álbumes globales. El año pasado, cautivaron a una audiencia europea de casi un cuarto de millón de personas durante su gira aniversario Sixty, incluyendo su visita al Metropolitano.

Escucha ‘Sweet Sounds of Heaven’ de The Rolling Stones

Foto: Mark Seliger