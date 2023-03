U2 reinventa ‘Beautiful Day’ para su nuevo recopilatorio

U2 ha lanzado un nuevo sencillo de su próximo álbum, Songs Of Surrender, una reinvención de su clásico «Beautiful Day» que llega tras Pride (In The Name Of Love), With Or Without You y One.

Songs Of Surrender ha sido comisariado y producido por The Edge, y presenta algunas de las canciones más icónicas de la carrera de U2, incluyendo las antes comentadas o «Out Of Control», «Sunday Bloody Sunday», «Bad», «Desire», «40» o «Invisible». Cada canción ha sido reimaginada y regrabada para incluir nuevos arreglos y, en algunos casos, letras completamente nuevas.

La semana pasada, U2 lanzó el proyecto «40 songs, Re-recorded by Us. Re-Imagined by you«, en el que 40 creadores de todo el mundo interpretarán cada canción del álbum «Songs of Surrender» a su manera. Este proyecto muestra la influencia global de U2 y su capacidad de inspirar a artistas de todo el mundo. Puedes ver el tráiler aquí.

U2 estrenará el próximo 17 de marzo un nuevo documental titulado «Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming» en Disney+. El film cuenta con la participación del famoso presentador David Letterman, quien viaja por primera vez a Irlanda para conocer a Bono y The Edge, y los acompaña en una actuación en vivo.

Escucha ‘Beautiful Day (Songs Of Surrender)’ de U2