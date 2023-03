James Yorkston, Nina Persson & The Second Hand Orchestra – The Great White Sea Eagle (Domino)

El músico escocés James Yorkston lleva una dilatada carrera reinventando la orografía del folk británico y colaborando en otros proyectos como su asociación con The Athletes, o Yorkston/Thorne/Khan. Un músico con una mente bulliciosa dispuesto siempre a crear lazos entre diferentes folklores, hasta llegar a su alianza con The Second Hand Orchestra, una banda sueca que debutarían en colaboración con The Wide, Wide River (2021).

La conexión entre Karl-Jonas Winqvist (líder de la orquesta sueca) y Yorkston fue inmediata. Este notable The Great White Sea Eagle (Domino, 2023) el escocés tenía pensado grabarlo en un primer momento a piano, pero la complicidad de Winqvist al escuchar algunas de las canciones fue inmediata. Faltaba una incorporación nueva, la de la sueca Nina Perssson, antigua cantante de The Cardigans, y que se apuntó al carro tras hablar con Karl-Jonas y James. Nina en alguna entrevista promocional ha admitido que no conocía la música de bardo escocés, pero que tenía ganas de que algún grupo la invitase para aportar voces, y en este caso, su voz es uno los aspectos importantes de todo el recorrido del disco.

Las canciones aquí contenidas son bellas estampas de la cotidianeidad vistas por un Yorkston que le gusta estar atento a lo que pasa a su alrededor y plasmarlo en el papel. Su proceso creativo tiene mucho de dejar que todo fluya, y eso es precisamente la constante que aplica en estas canciones: suenan como ríos de aguas claras que emanan tranquilas, espacios abiertos en los que se respira aire fresco, y una sensación de armoniosa conjunción de talentos. Parece que todo fluya con una aparente sencillez, y los finos arreglos de cámara de la The Second Hand Orchestra se adaptan como anillo al dedo a estas partituras que aspiran a la atemporalidad. Sonidos intrincados en los que resuenan ecos de Bill Callahan, Van Morrison, Divine Comedy, The Beta Band, John Martyn, y así hasta que uno es capaz de reflejarse en el espejo dorado de temas grandiosos como “The Heavy Lyric Police”, “An Upturned Cab” en la que la letra narra las dificultades de conciliar familia y giras de conciertos, o “A Sweetness Of You” dedicada a su amigo Scott Hutchinsson de Frightened Rabbit fallecido hace un lustro. Un trabajo que es un aviso para navegantes: ante la tiranía de los algoritmos estos sonidos incitan a sabotear la dictadura de la especulación con nuestra atención, y crear un espacio de recogimiento para reencontrarnos con nosotros mismos.

