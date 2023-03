The Stranglers (Sala Repvblicca) Valencia 3/3/23

Sin duda la noche del viernes en Repvblicca se vestía del color y del “outfit” de las grandes ocasiones; la cita precisa no con la nostalgia, sino con las bandas vivas y en excelente estado de forma que pusieron banda sonora a la juventud de todos y cada uno de los incondicionales de The Stranglers (entrevista aquí) que se dejaron ver por la sala de Mislata. Ingleses de variado pelaje provenientes de las colonias costeras valencianas, turistas que caían por casualidad en Valéncia en fechas pre falleras y autóctonos con chaqueta de cuero y cigarros nerviosos entre tema y tema; todos en extrema comunión con el grupo que creó la actitud punk y que sigue destilando elegancia por los escenarios que pisa a pesar de los cambios sufridos en su formación.

Con el bajista Jean-Jacques Burnel como único miembro fundador en activo, los británicos mantienen un directo impecable en el que no solo recorrieron su último disco, Dark Matters (a través del cual homenajean a a su teclista Dave Greenfield, tristemente desaparecido en 2020 y que participó en su grabación) sino que llevaron al público a un viaje por todos sus éxitos: “Peaches”, imbuida de personalidad punk y con un Burnel bordando la histórica línea de bajo; “Always the Sun” y los sentidos coros del respetable, “Golden Brown”, “No More Heroes”, “Duches”…Y a riesgo de rozar la hipérbole, si hubo un momento emocionante durante una jugosa hora y media de concierto fue el guiño al recientemente fallecido Burt Bacharach con su versión de “Walk On By”.

En la formación actual acompañan a Burnel el guitarrista y también vocalista desde hace 23 años Baz Warne, el teclista Toby Hounsham y el batería Jim Macaulay, sustituto de otra leyenda, Jet Black, fallecido a los 84 años el pasado año. Hablar de este rango de edades puede dar cierto vértigo, pero lo cierto es que sobre un escenario los números sobran y lo que importa es la actitud y la maestría y de eso The Stranglers van sobrados. Lo que vimos, entre chupitos de cazalla, litros de cerveza, desmayos en la primera fila, cazadoras de cuero, guiris en pantalón corto y sandalias e incluso andadores y muletas, fue la continuidad de una leyenda que el año que viene cumple 50 años de historia.

Más fotos de The Stranglers (Susana Godoy)