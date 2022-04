Van Morrison anuncia disco para el próximo 13 de mayo

Van Morrison ha anunciado los detalles de su 43º disco de estudio What’s It Gonna Take?, que verá la luz el 13 de mayo a través de Exile Productions/Virgin.

What’s It Gonna Take? llega después de Latest Record Project, Vol. 1, el álbum doble de 28 temas publicado por Van Morrison en 2021, y es un nuevo ejemplo de la increíble etapa creativa por la que está pasando este maestro de la canción.

En su nuevo álbum encontramos quince temas con los que Van Morrison da buena cuenta de su inagotable energía para grabar en estudio y actuar en directo. El disco viene precedido por “Pretending”, un brillante tema de soul producido por el propio Van Morrison y que se grabó entre Real World Studios (Wiltshire), Bath Spa Hotel (Bath), Richard Dunn’s Studio, Culloden Hotel (Co. Down) Holywood Studio (Co. Down) y Musicbox Studios (Cardiff).

Estas serán las canciones de ‘What’s It Gonna Take?’

1. Dangerous

2. What’s It Gonna Take?

3. Fighting Back Is The New Normal

4. Fodder For The Masses

5. Can’t Go On This Way

6. Sometimes It’s Just Blah Blah Blah

7. Money From America

8. Not Seeking Approval

9. Damage And Recovery

10. Nervous Breakdown

11. Absolutely Positively The Most

12. I Ain’t No Celebrity

13. Stage Name

14. Fear And Self-Loathing In Las Vegas

15. Pretending

Escucha ‘Pretending’ de Van Morrison