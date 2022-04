La Bien Querida versiona el ‘Resistiré’ de El Dúo Dinámico

Mientras seguimos esperando a lo que será la continuación de su último trabajo, “Brujería (Elefant Records, 2019), La Bien Querida sigue ampliando su repertorio más allá de sus discos, y como buena mente inquieta no deja puntada sin hilo, no hay ejercicio de inspiración (sea propio o requerido) que no esté a la altura.

Después de su versión del ‘Soy Rebelde’ de Jeanette y más tarde sel tema de Minerva “Llorando por ti” para la nueva serie de HBOMax, ‘Todo Lo Otro’, dirigida y protagonizada por Abril Zamora, le toca el turno al Dúo Dinámico y a esa serie de Netflix que ha reventado índices de audiencia por todo el mundo que es Élite. En la quinta temporada, que se estrena ya mismo, hay un capítulo lleno de guiños y homenajes a ese irrepetible cineasta español que es Pedro Almodóvar. Y en un momento los protagonistas están viendo Átame, película que termina con el “Resistiré” de Manuel y Ramón. La versión original se funde con la revisitación de La Bien Querida, que entreteje el downtempo con el flamenco, creando un mantra de misterio e introspección, de raíces y arrebato contenido.

Una idea de Paulina Márquez, supervisora musical de la serie, que vio en Ana a la protagonista perfecta para este momento destacado de esta nueva temporada, y que da como resultado un Single Digital que verá la luz hoy 6 de abril, justo el día que se cumplen 13 años de la publicación de Romancero.

Escucha ‘Resistiré’ de La Bien Querida

Fotografía de La Bien Querida: ARDEN