Vetiver – Up On High (Mama Bird Recording/Popstock!)

Andy Cabic siempre ha sido seguro de buen gusto, desde que a principios de siglo comenzase a liderar a unos Vetiver que han terminado por convertirse en imprescindibles dentro de esa parcela estilística que abarca folk y pop en porciones similares. Por el camino han quedado gemas del calibre de Vetiver (DiCristina, 04), Thing Of The Past (Gnomonsong, 08) o The Errant Charm (Sub Pop, 11), rallando a un nivel al que definitivamente también aspira la presente entrega. El séptimo disco de estudio de los californianos (qué tendrá el aire de San Francisco que ha motivado la formación tantos grupos exquisitos…) presenta su faceta más sencilla y virada sin tapujos hacia el indie-folk. Lo hace en esplendor, eso sí, sin que la decisión implique que las canciones presenten un aspecto desnudo o el elepé sea una obra sencilla, después de que todas las seleccionadas para la ocasión aparezcan convenientemente arropadas por un cuidado manto sonoro que hace que el conjunto fluya con encantadora suavidad.

Es el estado anímico que motiva el álbum en cuestión y que se mantiene inmutable a lo largo de sus diez eslabones, con paradas destacadas en piezas como “The Living End”, el single “To Who Knows Where”, “A Door Shuts Quick”, la propia “Up On High” que da título al álbum o la final “Lost (In Your Eyes)”. Precisamente ese relativo minimalismo, junto a la elegancia innata de las propias composiciones y un acabado igual de distinguido, son los principales motivos que sostienen la referencia. Up On High (Mama Bird Recording Co., 2019) presume además de una coherencia clásica, tanto en fondo como en forma, no tan habitual en la actualidad y que potencia su valor final. Cuarenta minutos calmados y sin aspavientos, en donde se rechazan aditivos artificiales y aparentes elementos destacados o desequilibrantes que rompan la harmonía y que, sin embargo, suponen un considerable (y familiar) placer para el oyente. Es el mismo efecto sanador, en realidad, que la formación tiende a motivar cada vez que regresa a escena con su acogedora música. Lo dicho: Andy Cabic y compañía, unos tipos de lo más fiables.

Escucha Vetiver – Up On High