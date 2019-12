City of the Sun + Leon of Athens (Siroco) Madrid 18/12/19

La plataforma de concierto bajo demanda Cooncert ha sido la encargada de conseguir traer a los neoyorkinos City of The Sun hasta nuestras tierras a través de dos conciertos en Barcelona y Madrid. Una iniciativa loable para acercar hasta nuestras fronteras a bandas que, de no existir esta propuesta, nos quedaríamos sin disfrutar.

La madrileña Sala Siroco mostraba el cartel de no hay billetes desde hacía tiempo y la expectación por disfrutar de City of the Sun y de su post-rock heredero de Explosions in the sky en su vertiente, digamos, acústica y menos explosiva, junto a los ramalazos folk y flamencos del combo era máxima.

Más centrados en su faceta más amablemente expansiva y menos introvertida, el cuarteto desgranó un cancionero que, si bien en ocasiones tiende a una excesiva homogeneidad, la polivalencia entre los momentos más folkies como “Razon” y los más evocadores como “W. 16th St”, junto a un sonido pulcro y brillante, labraron un concierto en el que la comunión entre público y artistas fue manifiesta desde el primer minuto y el clima caldeado fue un perfecto abrigo para descubrir la evolución de nuevas composiciones tan estimulantes como “Someday”, o de ese auténtico prodigio hecho canción que es “Everything”, celebradísima.

Antes, el griego Timoleon Veremis, más conocido como Leon of Athens había conseguido contagiar su entusiasmo a una sala ya repleta con su mixtura de indie pop unido en perfecto maridaje con el folk y tintes electrónicos.

Foto Facebook de la banda.