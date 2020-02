Vetusta Morla nos enseñan ’23 de Junio – MSDL’

Tras desvelar “Palmeras en La Mancha – MSDL” y “Punto sin Retorno – MSDL” con sus respectivos vídeos, Vetusta Morla también presentan “23 de Junio – MSDL” con una pieza audiovisual que recoge las sesiones de grabación de la banda y con la intervención de la imagen realizada por Tirador Studio.

En palabras de la banda, “La transformación de “23 de Junio” ha sido una de las más radicales del disco. Queríamos alterar la esencia misma de la canción, desterrarla del vals que lleva dentro hasta convertirla en un ritmo 4×4 más juguetón y sugerente. El nuevo ritmo nos ha obligado a modificar la estructura y dejar el 3×4 únicamente en un par de momentos, haciendo un guiño al recurso que ya usaron The Beatles en “We Can Work it Out”. Hemos encontrado un silbido maravilloso que amenaza con no salir de las cabezas en un baile que venía del Mediterráneo y ahora nos lleva a otras orillas.”

El quinto álbum de estudio de Vetusta Morla ya puede reservarse de manera anticipada a su publicación el próximo 27 de marzo a través de este enlace: . El disco está disponible en formato digital para todo el mundo, y en formato físico para España.

MSDL – Canciones dentro de canciones se presenta en una sorprendente edición exclusiva de formato único (vinilo + CD) que cuenta, una vez más, con un diseño impecable que acompaña magistralmente el viaje hacia el interior de las canciones. Las ilustraciones llevan la firma de Gorka Olmo, y el diseño del arte es de Vetusta Morla y Pequeño Salto Mortal.

Vetusta Morla comienzan la gira de presentación de este álbum, en la que además de estrenar la nueva transformación de las canciones, ofrecerán un espectáculo totalmente nuevo.

Vetusta Morla publica “23 de Junio – MSDL”, el tercer adelanto de su próximo álbum de estudio “MSDL – Canciones dentro de canciones”. El single está disponible en formato digital en Spotify, Apple Music, Deezer y TIDAL, entre otras plataformas:

Estos son los primeros conciertos del tour:

28 de febrero, Coliseum – A Coruña

29 de febrero, Coliseum – A Coruña (Entradas agotadas)

6 de marzo, Auditori del Fòrum – Festival Guitar BCN – Barcelona (Entradas agotadas)

7 de marzo, Auditori del Fòrum – Festival Guitar BCN – Barcelona (Entradas agotadas)

8 de marzo, Auditori del Fòrum – Festival Guitar BCN – Barcelona

4 de abril, Navarra Arena – Pamplona

15 de abril, Cartuja Center – Sevilla

16 de abril, Cartuja Center – Sevilla (Entradas agotadas)

17 de abril, Cartuja Center – Sevilla (Entradas agotadas)

24 de abril, Plaza de toros – Valencia