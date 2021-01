Walt Disco retrasan su gira al mes de junio

Walt Disco cambia su gira, que estaba prevista para el presente mes de enero, a junio de este recién estrenado 2021.

Las nuevas fechas de su tour son las siguientes: San Sebastián, el 24 de junio (Dabadaba); Vigo, el 25 (Radar Estudios, SON Estrella Galicia); Madrid, el 26 (Independace Club, evento The Hunter @ Independace); Granada, el 28 (Lemon Rock, SON Estrella Galicia); Valencia, el 29 (16 Toneladas); y Barcelona, el 30 (Vol). El motivo del cambio, el covid-19, inevitablemente. Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas para los conciertos de junio, que conformarán la primera gira de The Hunter “Music Discovery Series”, el escaparate de artistas emergentes nacionales e internacionales que han creado conjuntamente MasGalicia y Houston Party. En la fiesta de presentación de The Hunter (que tendrá lugar el 26 de junio en la sala Independance Club de Madrid) participarán más artistas, cuyos nombres se darán a conocer próximamente. www.thehunterfest.com

Walt Disco, originarios de Glasgow, se formaron en 2016 y sus influencias derivan no solo de la música, sino también de conceptos como el amor, el glamur y la androginia. En las canciones de este quinteto se escuchan voces melodiosas, guitarras angulosas y sintetizadores con un resplandor oscuro: son una puerta de entrada a un espacio de lujuria y pérdida. Su glamuroso post-punk ha recibido elogios de medios como DIY (“teatrales y con una mentalidad estética, no solo están pensando en hacer música pop brillantemente extraña, también se concentran en todo el paquete expresivo”), i-D (“deliciosamente melodramáticos”) o Gigwise (“si te arriesgas a perdértelos ahora, pronto tendrás que ir a verlos formando una ordenada cola”) y también se ha ganado un fuerte apoyo de locutores como Jack Saunders y Annie Mac de BBC Radio1.

Su fuerte aspecto andrógino ha llevado a Walt Disco a trabajar con Hedi Slimane, reconocido fotógrafo y ex director creativo de Dior y Saint Laurent, mientras que su líder, el cantante y bajista James Potter, ha protagonizado la campaña de ropa masculina “Polaroids Of A British Youth” para la casa de moda Celine. Hasta el momento han publicado cinco singles, dos en 2018 (“Dream Girl # 2” y “Drowning In Your Velvet Bed”) y otros tres en 2019 (“My Pop Sensibilities”, “Strange To Know Nothing” y “Dancing Shoes Won´t Fix My Mind”), y a finales de septiembre de 2020 su primer EP, “Young Hard And Handsome”.