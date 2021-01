Regalos musicales para pedirle a los Reyes Magos en 2021

Como es tradición en esta casa, os vamos a recomendar un buen número de ideas para que tengáis los mejores Reyes Magos posibles. Regalos musicales para todos los gustos y todos los bolsillos. Discos, calendarios, libros, muñecos o curiosas y útiles sorpresas para los más melómanos.

Mascarillas de tus grupos favoritos

Este es su año, son el complemento que llevamos hace tiempo con naturalidad y con estos modelos podemos bacilar al personal que da gusto. Seguro que hay una de tu grupo favorito, existen mogollón de modelos de artistas como Joy Division, Sonic Youth, Pixies, Arctic Monkeys, Depeche Mode, U2, The Cure, Motorhead, David Bowie, Pink Floyd, Led Zeppelin… Tienes un montón disponibles en la web de Redbubble.

La colección Adidas inspiradas en New Order

La colección cápsula New Order se diseñó en colaboración con la banda, incorporando su estética y los estampados New Order a las siluetas más emblemáticas de adidas Spezial. Se agotó en poco tiempo, pero si escarbas en la red aún puedes encontrar. Prueba en Google.

La super Deluxe Edition del Sign O’ The Times de Prince

El doble álbum Sign O´The Times es un icono en la discografía de Prince y plasmó un momento especialmente prolífico que transcurrió entre 1985 y 1987. Hace pocos meses se reeditaba en una versión ampliada y en una super Deluxe Edition (lee aquí nuestra reseña) para coleccionistas contiene 63 canciones inéditas y dos conciertos de más de dos horas rescatados del famoso baúl de Prince.

El repertorio en audio incluye todas las canciones que publicó oficialmente en 1987, 45 canciones completamente inéditas grabadas en estudio entre mayo de 1979 y julio de 1987, y un concierto grabado el 20 de junio de 1987 en Utrecht (Holanda). Contiene además el legendario concierto benéfico ofrecido por Prince en Paisley Park en la Nochevieja de 1987 y en el que tocó con Miles Davis. Esta edición se completa con un libro de tapa dura de 120 páginas que incluye letras escritas a mano por Prince, fotos nunca vistas del fotógrafo Jeff Katz y textos de amigos y colaboradores como Dave Chappelle, Lenny Kravitz o su ingeniera de grabación habitual Susan Rogers.

El libro ‘Depeche Mode by Anton Corbijn’

¿Te gustan Depeche Mode y te sobra la pasta? Puedes hacerte con este maravilloso libro que cuenta con más de 500 fotografías recogidas en 512 páginas en las que se aglutinan más de tres décadas de colaboración conjunta. Depeche Mode by Anton Corbijn tiene un precio de 750 € (la edición limitada firmada por el fotógrafo y la banda cuesta 3.000€). Puedes adquirirlo en la web de Taschen.

Un Monopoly de tu grupo favorito

Poco a poco se van sumando Monopolys de algunas de las bandas más populares de la historia de la música. El mítico juego de las propiedades inmobiliarias va sumando a su catálogo nuevas colecciones y por supuesto, las musicales no dejan de ganar terreno. Ya hay disponibles ediciones de artistas como Metallica, Kiss, Queen, The Beatles o The Rolling Stones. Están disponibles en muchos puntos de venta.

Un tocadiscos portátil

Hemos visto cintas de cassette que van y vienen, las ventas de CD en general están en declive, y los servicios de streaming en línea como Spotify están facilitando más que nunca el acceso a nuestras canciones clásicas favoritas. Pero algo tiene este disco negro y brillante que hace que la gente se vuelva un poco loca por ellos. El año pasado, sólo en el Reino Unido se vendieron más de 4 millones de LPs de las listas de éxitos, un aumento notable con respecto a los 3,2 millones de discos vendidos en 2016, y esta cifra seguirá en crecimiento en este año 2020. Los vinilos siguen vendiéndose muy bien. Si sigues comprándolos o quieres desempolvar tu vieja colección, este tocadiscos portátil para llevar a cualquier lado es para ti. Puedes hacerte con éste y otros similares, en este enlace.

Menaje del hogar musical

Si eres un melómano, seguro que te gusta rodear todo tu ecosistema con artículos musicales más allá de tus discos o equipos de sonido. Hay cantidad de menaje para tu casa con motivos musicales que puedes adquirir, desde vajilla, a todo tipo de adornos o utensilios que van desde altavoces personalizados, cojines, colchas, delantales o hasta tablas de cortar. ¿Buscas alguna idea de este tipo? Te recomendamos que pases por esta web.

Un calendario por el 40 aniversario del Faith (1981) de The Cure

Desde que celebraran su 40 aniversario como grupo The Cure llevan dedicando sus calendarios a los discos que cumplen cuatro décadas. Si el pasado año el turno fue para Seventeen Seconds, en 2021 puedes hacerte con el de su emblemático disco de 1981, Faith. Pasa las hojas de cada mes al ritmo de “The Holy Hour”, “Primary”, “Other Voices” y demás.

Puedes comprarlo en la web oficial de la banda.

Los nuevos Funko Pop musicales

Nos gustan mucho los Funkos. Desde hace unos años siempre recomendamos esos muñecos que puedes ver en numerosas tiendas y que reproducen nuestros personajes favoritos de cualquier película, serie o videojuego que se precie. Este año ha habido unas cuantas novedades musicales de lo más interesantes, toma nota si quieres aumentar tu colección: Weezer, Pet Shop Boys, Steven Tyler y Joe Perry, Willie Nelson, James Brown, Slayer, Slipknot, Billy Gibbons, Salt N’ Pepa. Puedes encargarlos aquí.

El libro de conversaciones con Fernando Alfaro

Barremos para casa terminando estas recomendaciones con nuestro libro. Y es que de verdad, queremos recomendártelo porque estamos orgullosos del resultado y sabemos que si eres fan de los discos de Surfin’ Bichos, Chucho o el propio Fernando, disfrutarás con estas más de 300 páginas de rock y pasión prologadas por J de Los Planetas.

Puedes comprarlo en nuestra tienda.