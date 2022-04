Wet Leg publican el último adelanto de su disco

Wet Leg publicarán su esperado álbum debut homónimo este próximo viernes 8 de abril. Desde que lanzaron su primer sencillo en junio del año pasado, las cosas se han movido a la velocidad del rayo para Rhian Teasdale y Hester Chambers: desde vender todos sus shows en directo en minutos, actuar en la televisión estadounidense tres veces, ser coronadas como el número 2 en el Sound of 2022 de la BBC hasta acumulando 40 millones de reproducciones globales y 9 millones de visitas en YouTube, además de haber sido promocionadas, más recientemente, por Dave Grohl, Lorde y Jack White.

Antes de que se revelen las doce pistas de Wet Leg, hoy el dúo comparte la nueva canción “Ur Mum”, que se abre con un espectacular insulto lanzado en dirección a un exnovio : “Cuando pienso en lo que te has convertido, lo siento por tu madre” , pero la canción también asiente a superar el ritmo lento de la vida y energía de la pequeña ciudad de la isla: “Cuando las luces se apagan en esta maldita ciudad, sé que es hora de irse” y Rhian deja escapar su “grito más largo y fuerte” durante 11,02 segundos. Teasdale dice de la canción: “Yo estaba bastante enfadada por la forma en que habían ido las cosas en esta dinámica en particular. Es solo una canción que escribí para sentirme mejor. Funcionó”.

El video está dirigido por Lava La Rue , quien dice: “El video de Ur Mum tenía que ver con llevar al espectador al mundo de Wet Leg, salpicando detalles a lo largo de la imagen que no solo hacen referencia a al menos 4 canciones del álbum, sino también a muchos chistes internos de la banda también. Artísticamente, muestra dónde encaja perfectamente la estética de las películas independientes estadounidenses como Napoleon Dynamite en el paisaje de los escenarios rurales británicos. Este concepto me vino por primera vez cuando la banda me llevó a IOW por primera vez. Vi la conexión y todo encajó.”

Escucha ‘Ur Mum’ de Wet Leg