Yawners ( Independance Club – Inverfest) Madrid 19/02/24

Elena Nieto, nombre a la cabeza de Yawners, regresó a la capital madrileña el pasado viernes 19 de enero, más de un año después de su última visita en la Sala Mon. Mientras nosotros seguíamos dándole la bienvenida a 2024, la artista salmantina decidió aprovechar la fecha para despedirse de su último disco, Duplo, que lleva girando desde 2022, y que le ha llevado a recorrer gran parte de la geografía española e incluso numerosas ciudades de Europa.

Aunque el listón estaba alto tras un trabajo como Just calm down (2019), Duplo ha sido el que le ha transportado hacia el éxito absoluto, contando con las mismas influencias de grupos noventeros como Weezer, Nirvana o Dinosaur Jr.

El concierto formó parte del ciclo de salas Inverfest, que en su edición de 2024 celebra su décimo aniversario contando con un gran abanico de estilos: desde Biznaga hasta Miguel Poveda. En el escenario, Elena canta y toca la guitarra acompañada de Teresa Ignesta (Aiko el grupo, Repion) a la batería y los coros y Tomás Rey (Monteperdido) al bajo, que sin duda aportan algo más al sonido base de Yawners, convirtiéndose en uno de esos grupos con un directo impecable que todos deberíamos ver una vez en la vida.

Tras una introducción musical original, la noche abrió al ritmo de «No me digas», canción en español que forma parte de Duplo. Acto seguido, sonarían «The friend song» y «Honey», single del último LP que combina los dos idiomas en los que Elena suele escribir. No fue hasta después de esa progresión de temas que la artista saludó al público y se presentó. Y lo hizo brevemente, como se vio con las cortas pausas que tenían lugar cada set de dos o tres canciones seguidas. La prioridad sin duda era conseguir una setlist completa, incluyendo temas de sus dos últimos álbumes y excluyendo su debut Dizzy (2015). Aunque sí sonó «Forgiveness», canción de entonces rescatada, regrabada y remasterizada para Just calm down; lo mismo que se hizo con «Seaweed», single de 2017 que regresó para su primer gran LP y que también sonó.

Cabe mencionar que, al tratarse de su despedida, Duplo sonó íntegramente, destacando en temas como «Tu cumpleaños», «The House (Say my name)», o «Rivers Cuomo», cuyo nombre hace homenaje al cantante de Weezer, una de sus principales referencias. Además, pudo sonar una de sus dos colaboraciones con la artista mexicana Bratty, «Mi habitación». A diferencia del año pasado, esta vez Cala Vento no pudieron acompañarles en «Paranormal», pero sonó con la misma fuerza e intensidad. De Just calm down, pudimos disfrutar de temas como «A funny laugh» o «Please, please, please», además de los ya mencionados.

Como en todo concierto, un importante añadido fue la energía del público, animado entre pogos que iban creciendo según avanzaba la noche. Finalmente, para la última canción se abrió un gran mosh pit cuando Elena decidió alargar el último estribillo y repetirlo una vez más antes de abandonar la sala. Estamos hablando de «La escalera», una canción que nunca pasa de moda y que encajó perfectamente como broche final.

Tras casi 10 años en la industria músical, Yawners sigue brindándonos un directo espectacular, que nos despeja cualquier duda de que todavía tiene mucho que darnos. Aunque todavía no se ha confirmado un nuevo disco ni ha salido ningún single nuevo, se espera que tras el cierre de esta gira podamos disfrutar de nueva música. De momento, ya ha confirmado su asistencia a festivales del verano de 2024 como el Canela Party.

Foto Yawners: Amanda D. Marcos