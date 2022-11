Exxasens – Le Voyage (Exxarecords)

Nadie que haya seguido la trayectoria de Exxasens desde su formación en 2007 puede dudar de que la etiqueta de “rock cósmico” que se le atribuye al proyecto de Jordi Ruiz es más que acertada. Solo hay que echar un vistazo a los nombres de sus discos, siete si contamos este último, aparecido hace algo más de un mes: Polaris, Beyond the Universe, Satellites, Back to Earth… Con Le Voyage el concepto da un paso más, proponiendo lo que su título indica: un viaje hacia lugares remotos, quizás inexplorados, fríos pero grandiosos y espectaculares.

Le Voyage ve la luz tras unos años complicados. Hacia 2016 Jordi Ruiz dejó aparcado el proyecto de Exxasens para centrarse en otras nuevas aventuras, entre ellas el grupo de música electrónica Nonimage con el que publicó el álbum Amarillo en 2017. Poco después recuperó a su banda principal y lanzó Revolution en 2019 con su propio sello, Exxarecords. La vuelta de Exxasens iba a completarse con una gira de reunión que finalmente, por las circunstancias de todos conocidas, no pudo realizarse. Jordi, sin embargo, aprovechó el parón para componer los temas que forman parte de su nuevo trabajo, Le Voyage.

Tal vez por haber podido dedicar tiempo y atención de sobra a estos nuevos temas, Le Voyage es un disco que, aunque suena a Exxasens, ofrece matices nuevos e inesperados. Las baterías potentes y las guitarras resplandecientes son las señas de identidad de su música, un post-rock instrumental y vivaz que llevamos años admirando. Aquí encontramos por momentos incluso un plus de agresividad en las baterías y una luminosidad en las guitarras que casan a la perfección con el concepto tras las canciones. Sin embargo, la novedad son ciertos arreglos de cuerda y vientos que hasta ahora eran inéditos en la obra de Jordi Ruiz.

Sonidos orgánicos que contrastan con las imágenes que sugieren el resto de instrumentos, imágenes que podrían estar sacadas de las tomadas por el ahora de moda telescopio James Webb. Piezas como “Le Voyage, Pt.2 (Back To Space)”, “Alpha”, “Black holes” o “L’Etoiles” con su sorprendentes trompetas del inicio, incrementan el efecto cinemático que, por otra parte, ya estaba presente en la música de Exxasens desde el principio. “Orbiting Mars”, que aparece a nombre de Psicotrònic Scapes (Cesc Céspedes), uno de los integrantes del grupo, ofrece dos minutos y medio de paz espiritual: el efecto es el de encontrarse, efectivamente, orbitando otro planeta y mirando plácidamente a La Tierra, ajeno a todas sus grandezas y miserias. Solo disfrutando del paisaje. Un paisaje cósmico que Exxasens saben pintar como nadie.

