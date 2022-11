Yawners (Sala Mon) Madrid 18/11/22

El pasado 18 de noviembre era el día en el que Yawners hacía su parada en Madrid tras una gira con fechas no solo por España sino por toda Europa. Era la cuarta vez que podíamos ver en la capital el nuevo disco de la banda, Duplo. Eso sí, era la primera en una sala. Desde 2019 con el lanzamiento del LP Just calm down, han sido siempre uno de los grupos referencia en el ámbito nacional, siendo además de los que más proyección internacional tienen. Con este nuevo disco, más allá de la obvia evolución en las letras al coexistir el español con el inglés, se puede apreciar un sonido más producido y cuidado, cosa que se ha traducido también a los directos.

Los teloneros Tu suerte consiguieron caldear el ambiente para dar el paso a Yawners, que arrancaron de manera fulgurante, con un bloque de tres canciones que sentaba sus intenciones: “No me digas”, que abre el segundo LP y “The friend song”, una de las piezas más queridas de su debut. Las buenas sensaciones y la euforia seguían yendo a más con la aparición de uno de los singles del último LP, “Honey”. Una “Honey” con la que encadenaron varias de Duplo, “Belong” y “The house (say my name)” con las que se vivió una relativa calma, ya que en otros conciertos esto habría sido el más absoluto caos.

Cuando Elena preguntó si era el cumpleaños de alguien, todos sabíamos que sonaría a continuación. “Tu cumpleaños” fue de los momentos más coreados por parte del público, y tuvo unos pogos totalmente caóticos. La canción que terminó este bloque de Duplo fue “Something about you”, destacando el papel que jugó Teresa en ella.

A partir de aquí el concierto fue un in crescendo constante. Volvimos al primer LP con “A funny laugh” que incrementó la agitación del público, a partir de aquí cada tema era coreado con una gran intensidad. No faltó “Rivers Cuomo” que Elena dedicó al líder de Weezer.

Había expectación por ver a Cala Vento que iban a aparecer para tocar “Paranormal” junto a la banda. Como bien dijeron ellos mismos, era la primera vez que esto ocurría. Verles juntos fue sin lugar a dudas uno de los grandes momentos de la noche.

Pero si hablamos de grandes momentos en conciertos de Yawners, siempre nos vendrá a la cabeza cuando tocan “La escalera”. El público, que ya se encontraba totalmente extasiado, terminó de explotar aquí, coreando a pleno pulmón cada verso y con un pogo apoteósico. Si esto no fuera suficiente, la penúltima canción fue “Seaweed”, una de las más enérgicas ya no solo del Just calm down si no de todas las que tienen. Aquí además se juntaron los pogos de la anterior con el inicio de esta, por lo que comenzó por todo lo alto. Para acabar, apareció el último sencillo de Duplo que aún no habían tocado, “Suena mejor”, en la que ya todo el mundo optó por echar el resto.

Da la sensación de que cada año que pasa Yawners consigue tener un directo con un sonido más cuidado pero siempre manteniendo su esencia. Y no es para menos, Elena se ha convertido en una de las grandes figuras de la música nacional, consiguiendo cada vez conciertos y composiciones más redondas