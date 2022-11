The Script (La Riviera) Madrid 17/11/22

Una boda, tres mudanzas, algunas nuevas relaciones, una ¿pandemia?, un volantazo profesional… Quince años dan para mucho y toda vida tiene una banda sonora. Probablemente, la que sonó en las historias, reconciliaciones o aventuras del público que asistió anoche a La Riviera tiene un nombre: The Script.

La banda irlandesa volvió a Madrid —con sold out— cuatro años después con una gira especial para sus seguidores más fieles. En esta ocasión presentaban “Tales From The Script Greatest Hits”, un álbum que condensa los ¿mejores? éxitos del grupo durante toda su trayectoria. Si algo es indiscutible de la setlist que presentó el grupo es el inicio enérgico y coreado con “Superheroes”, tema definitorio de su carrera y lead single de su cuarto álbum, del que además hicieron un acertado remix en directo que adentró por completo al público en el “mood” del concierto.

“Paint the town green” es uno de esos temas sorpresa que en ocasiones encontramos en un álbum. En este caso fue también en “No sound without silence” y The Script supo ver su potencial al incluirlo en el setlist de esta gira recopilatorio, llevando el ambiente del Temple Bar de Dublín a cada sala europea. La Riviera se tiñó de verde y el público saltó celebrando este particular San Patricio.

La espontaneidad y cercanía de Danny O’Donoghue —cantante de la banda— fue el vehículo conductor del concierto. Desde organizar a sus seguidores para corear los temas hasta llamar por teléfono al ex de una de las asistentes para dedicarle “Nothing”, una de las canciones que, probablemente, fue la banda sonora de las rupturas de muchos de los presentes allí.

El grupo interpretó este tema e “If you could see me now” en acústico y desde el mismo foso, rodeados por el público. Con un tono más cercano e íntimo, consiguieron entre el calor de la gente un contexto similar al que crean sus letras.

Pero el “hall of fame” de canciones de la formación es realmente extenso. Su primer tema como grupo, “We Cry”, ya marcaba el sonido que quince años más tarde sigue caracterizando su música y al que dan un protagonismo especial con el teclado en sus directos. Sin embargo, éxitos destacables como “Six degrees of separation” o “Man on a wire” quedaron —para desgracia de los fans— fuera del Greatest Hits Tour 2022.

Hablar de bandas sonoras y de The Script no es casualidad: una de las gestas del grupo ha sido su papel en la ficción actual. “The man who can’t be moved” formó parte de “Entre fantasmas” y anoche fue uno de los temas que mejor recibió el público; sin embargo, “This=Love” fue clave para los fans de “Crónicas vampíricas” pero un lamentado descarte la pasada noche.

Se acercaba el final, pero antes del encore The Script dejó a un previamente educado público coreando las líneas de “For the first time” y esperando ese tema al que cuando alguien se interesa por el grupo siempre recurrimos. “Hall of fame” fue el desenlace de un final abierto, ya que la banda aseguró su vuelta a la capital en 2023 con nuevas canciones.