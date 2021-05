Tras su colaboración reciente con Elton John, Years & Years suman una invitada de lujo a su nueva remezcla, Kylie Minogue.

La princesa y el nuevo príncipe del pop, juntos de nuevo finalmente – Olly se unió a Kylie en el escenario del Royal Albert Hall para interpretar a dúo ‘Better The Devil You Know en los conciertos de Navidad de Kylie en 2016– Esta nueva versión de ‘Starstruck’ ( dice Olly), “es un sueño hecho realidad. Kylie es un icono que me ha inspirado desde que empezara a hacer música, así es que esto es extraordinario. ¡¡¡Le pregunté si le interesaba participar en el tema y estoy muy agradecido de que accediese!!! Estoy en una nube desde entonces, porque ha aportado muchísimo a la canción, su voz es divina y su presencia mágica. Espero que la gente disfrute de este momento de fantasía cósmica, ¡me siento por las nubes!”

Esta colaboración llega tras la impresionante actuación de Years & Years en la ceremonia de los 2021 BRIT Awards interpretando ‘It’s A Sin’ a dúo con Elton John en una nueva versión del clásico de Pet Shop Boys (re-producido por la banda junto a Stuart Price).

Actualmente centrados en ultimar las novedades musicales que seguirán a ‘Starstruck’, Years & Years han dado un paso más allá en pos de la identidad sexual de modo muy novedoso en el pop y directamente ligado a la genuina personalidad de Olly Alexander.

Escucha a Years & Years y Kylie Minogue en la remezcla de ‘Starstruck’