Primavera Sound 2022 será en dos fines de semana

Primavera Sound no se celebrará en 2021, pero su edición de 2022 tendrá lugar durante dos fines de semana seguidos. Del 2 al 12 de junio de 2022, Barcelona y Sant Adrià de Besòs albergarán un despliegue sin precedentes durante 11 días con más de 400 artistas que actuarán en el Parc del Fòrum y las principales salas de conciertos de la ciudad.

Dos años sin Primavera Sound solo podían tener como respuesta un Primavera Sound como ningún otro. El vigésimo aniversario del festival barcelonés, en barbecho tras el aplazamiento forzoso de las ediciones de 2020 y 2021, será la edición más importante de toda su historia. En sintonía con las expectativas generadas y el anhelo de los fans, Primavera Sound multiplicará su duración en 2022: desde el jueves 2 al domingo 12 de junio, más de 400 artistas actuarán en un despliegue sin precedentes para un festival urbano a nivel mundial. Así lo han anunciado esta mañana en rueda de prensa los directores del festival Alberto Guijarro y Alfonso Lanza, acompañados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Serán 11 días ininterrumpidos de conciertos que tendrán sus jornadas principales en el Parc del Fòrum durante dos fines de semana, del 2 al 4 de junio y del 9 al 11 de junio, y que el domingo 12 de junio despedirá con la fiesta Brunch -On The Beach un auténtico festín de música en directo. Entre medio, del 5 al 8 de junio, una espectacular edición de Primavera a la Ciutat esparcirá más de 150 conciertos por las diferentes salas de Barcelona, al tiempo que Primavera Protambién multiplicará su relevancia como punto estratégico de encuentro para la industria. Ante los rumores y la curiosidad despertada por el nuevo logo del festival, conviene aclarar que el cartel de los fines de semana será completamente distinto entre sí, salvo algunos artistas destacados que sí duplicarán su presencia. Nos enorgullece confirmar que el grueso de los artistas de la edición de 2021 permanecerán en el festival, a los que se sumarán decenas y decenas de nuevos nombres que, como siempre, reflejarán el pulso de la música contemporánea.

El reto es mayúsculo, pero también lo es la excepcionalidad de la situación: ante una industria herida de muerte, una respuesta superlativa. Ante dos años de práctica sequía laboral para los artistas y sus equipos, las salas de conciertos y todos los sectores involucrados directa o indirectamente en la música en vivo, la mayor edición de Primavera Sound jamás vista.

Paralelamente, hoy anunciamos la creación de la Fundació Primavera Sound, que nace con el objetivo de aglutinar todas las acciones de responsabilidad social corporativa que ya se desarrollaban desde el festival para ampliarlas, focalizarlas e integrarlas en el día a día de Sant Adrià de Besòs y los barrios del Besòs i el Maresme y Diagonal Mar, donde se ubicará su sede. Un espacio de confluencia entre la música, la educación, la integración social, el feminismo y la sostenibilidad será el foco de la nueva institución, que nace con una dotación inicial de 200.000 euros.

Pero antes, hay que desvelar este imponente cartel que nos llevará de vuelta al Parc del Fòrum el año que viene. Será el próximo martes 25 de mayo cuando se revele la práctica totalidad de los artistas que participarán en el vigésimo aniversario de Primavera Sound, del que desde esta semana ya forman parte Antònia Font. El grupo mallorquín se reunirá para actuar en el festival después de haber anunciado su separación en 2013, convertidos ya en estandarte absoluto del pop de autor cantado en catalán. Su regreso fue anticipado por una de las tradicionales lonas gigantes colgadas en el centro de Barcelona, esta vez copada por la palabra “alegria!”. Era evidente que se trataba de la formación balear, igual que resulta evidente que el vigésimo aniversario de Primavera Sound, el de la edición extendida, el de los dos fines de semana, el de la ilusión, va a ser el del retorno de la alegría a la música en directo.

INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTRADAS

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 permitirán asistir a Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià. El comprador deberá escoger: en el caso de los abonos, entre uno de de los dos fines de semana, y también será posible adquirir un abono adicional para poder ir a ambos; en el caso de las entradas de día, entre uno de los seis días principales en el Parc del Fòrum, sin importar de qué fin de semana se trate.

Las operadoras de venta de entradas (DICE, Redtkt, Ticketmaster y Festicket) se pondrán en contacto con todos los poseedores el mismo 25 de mayo con los detalles del proceso. En el caso de las entradas compradas en La Virreina, el comprador deberá realizar el proceso a través de la página web de Primavera Sound. A partir del 1 de junio será posible solicitar la devolución de la entrada para todos aquellos compradores que así lo deseen.

Las nuevas entradas para Primavera Sound 2022 Barcelona – Sant Adrià en todas sus modalidades se pondrán a la venta también el mismo martes 1 de junio en DICE.

Una vez más, no nos cansamos de agradecer a los fans su apoyo inexorable en esta travesía que aún no ha llegado a su fin. Esos fans que compraron su entrada para el festival a principios de 2020 con la intención de celebrar el aniversario con nosotros, y que luego no solo conservaron su ticket mayoritariamente cuando se tuvo que posponer a 2021 sino que contribuyeron a colgar el sold out más rápido de la historia del festival. Esos que esperamos que vuelvan a estar aquí para finalmente vernos en 2022. A la tercera irá la vencida… por partida doble.