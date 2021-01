Yung Beef se une a YXUNGDY970 y Uzii Gaang

Yung Beef siempre ha tenido protegidos bajo su manto, algunos de tanto renombre como la superestrella chilena Pablo Chill-E. Incluso podría decirse que la filosofía de La Vendicion como sello es una extensión de esta cualidad de Fernando y su modo de ver la música. Porque Yung Beef sabe reconocer el talento y el potencial a kilómetros, y cada vez que apadrina a un nuevo vocalista o productor, no hay ninguna duda: es alguien en quien fijarse.

YXUNGDY970 y Uzii Gaang son solo los ejemplos más recientes, a quienes considera parte fundamental del relevo generacional que está ocurriendo en la escena. Cada uno opera desde un corner distinto de la música de la calle, pero el vibe es el mismo: crudeza y la realidad más áspera.

YXUNGDY970 es el hombre del saco del barrio. Poco más se sabe de él. Envuelto en misterio, con un perpetuo pasamontañas, rara vez se le suele ver el rostro. De hecho, en su perfil de Instagram no lo verás. No se puede, no quieres. Es, sin duda, uno de los puntales de la joven escena de drill en español y Drugrats no es la primera mixtape que lanza con Yung Beef. Ya firmaron juntos Mononoke, tres tracks juntos, drill y reggaeton, oscuros, explícitos y al grano. Prácticamente no se puede imaginar una carta de presentación mejor en la escena.

Por su parte, Uzii Gaang ya ha aparecido junto a Yung Beef en tracks como “Policeman”, “Fumando Bricks”, “Basurero” o el colosal mambo “Si Mañana Me Muero”, extraído de Lágrimas (La Vendicion, 2020). Uzii lleva un par de años agitando el extrarradio de la ciudad condal, con varios tracks que cuentan sus views por cientos de miles. La Perco, Enemies o Uzii Gaang World son solo tres ejemplos, poco más hace falta para darte cuenta de que Uzii encarna la new wave más cruda, descarnada e insultantemente joven del trap.