Instituto Mexicano del Sonido remezcla a Run The Jewels

Run The Jewels, el supergrupo formado en 2013 por el rapero y productor de la Ciudad de Nueva York El-P y el rapero de Atlanta Killer Mike, han encargado un remix de su aclamado sencillo de “Ooh la la” al Instituto Mexicano del Sonido. La remezcla incluye un verso adicional de Santa Fe Klan, añadiéndole al hip hop de la canción original influencias de cumbia y mariachis. El Instituto Mexicano del Sonido es una creación de Camilo Lara, un artista y productor multi-nominado al Grammy conocido por su trabajo con Band of Horses, Norah Jones, Lila Downs (así como remixes de Beck, Morrissey, Placebo, Interpol, Beastie Boys y más) y como asesor musical de la aclamada película Coco de Pixar. Ángel Quezada (alias Sante Fe Klan) está emergiendo rápidamente como uno de los nombres más importantes de la escena del rap mexicano con solo 21 años. Su último álbum, Santa Cumbia, es una exploración que traspasa fronteras y que infunde sus raíces de hip hop con nuevas influencias de género.

Sobre el remix, Camilo Lara afirma: “Hacer de la pista de baile global un espacio unido, inclusivo y explosivo donde todos sean bienvenidos es la misión que me conecta con Run The Jewels. Invitar a Santa Fe Klan a esta aventura fue crucial: su voz une a Guanajuato, Brooklyn, Ciudad de México, Atlanta. Sube el volumen y salta de inmediato: ¡ooh lalá, papá … ooh lalá! ” “Al principio me inspiró el ritmo sin siquiera entender la letra, en la música no hay carreras y el respeto es la clave”, agrega Quezada. “En cuanto Camilo me mostró el remix, comencé a escribirlo y grabarlo, y estoy muy agradecido con esas personas que unen diferentes idiomas y culturas”.

Así suena la remezcla que ha hecho Instituto Mexicano del Sonido a Run The Jewels.