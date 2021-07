Joan As Police Woman tendrá nuevo disco en noviembre

Joan As Police Woman anuncia nuevo disco, que llegará el próximo 5 de noviembre con el título de The Solution Is Restless. Un trabajo en el que contó con el legendario batería Tony Allen, fallecido el pasado año.

Sobre álbum comenta: “Damon Albarn me presentó a Tony Allen en marzo de 2019 durante el evento ‘The Circus’ de su proyecto Africa Express y nos caímos muy bien. Tony y yo tocamos allí una versión de ‘I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free’ de Nina Simone y a partir de ahí decidimos grabar juntos. Le pedí a mi viejo amigo y feroz músico Dave Okumu que se uniera desde Londres y ese noviembre, en un estudio parisino, improvisamos toda la noche. Cuando el mundo se confinó, utilicé esas grabaciones para escribir el disco ‘The Solution Is Restless’. Este primer sencillo, ‘Take Me To Your Leader’, es el tema más incendiario del nuevo disco. Lo escribí viendo a Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, navegar en 2020. En mi mundo de sueños, Estados Unidos pide reunirse con ella para aprender cómo administrar mejor el país”.

El primer adelanto de lo nuevo de Joan As Police Woman se llama “Take Me To Your Leader” y suena así:

Os recordamos que Joan As Police Woman nos visita el próximo año: el 23 de febrero, Barcelona (La Nau); el 24, Valencia (16 Toneladas); el 25, Zaragoza (Las Armas); el 26, Madrid (El Sol); y el 27, una ciudad gallega, todavía por confirmar